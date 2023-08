One Piece: data di uscita e sinossi dell’episodio 1073 dell’anime

L’adattamento anime di One Piece sta raggiungendo ormai la conclusione della lunga saga di Wano e soprattutto dello scontro tra Rufy e Kaido. Recentemente infatti tutti i fan da ogni parte del mondo hanno potuto finalmente assistere all’attesissimo debutto del Gear 5 sul piccolo schermo.

Con il presente articolo vogliamo invece riportare la data di uscita, il titolo e la sinossi dell’episodio 1073 di One Piece. In cima al presente articolo infatti tutti i fan interessati potranno dare un’occhiata a cosa aspettarsi nel prossimo episodio della serie anime.

One Piece ha varcato una nuova soglia e Rufy ha sbloccato la vera natura del Frutto del Diavolo Gom Gom, scatenando quello che viene considerato e definito, il potere più ridicolo mai esistito. Mentre la lotta contro Kaido raggiunge il culmine, ci sono ancora molte cose che accadono nel resto di Onigashima.

L’anime del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda sta per mettere la parola fine allo scontro tra il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia e l’Imperatore, ma il prossimo episodio anticipa maggiori aggiornamenti su ciò che sta accadendo al resto della ciurma di Rufy. L’incendio continua a divampare e a diffondersi, rendendo tutto più pericolose. Dunque i Cappelli di Paglia e i Foderi Rossi dovranno dare il meglio di sé, dando il giusto supporto a Rufy, impegnato a porre fine alla lotta contro Kaido una volta per tutte.

L’episodio 1073 di One Piece si intitola “Nessuna via di uscita! Una scena infernale su Onigashima” e di seguito riportiamo anche una breve sinossi:

“Onigashima è in fiamme! Quando il fuoco si avvicina a Sanji, Jimbe e gli altri cercano di trovare un via d’uscita e Raizo resiste alla fiamma con il ninpo della vita! Può il suo rimpianto di non essere riuscito a salvare il suo signore in passato, salvare Onigashima?”

L’episodio farà il suo debutto su Crunchyroll in Giappone sabato 19 agosto e sarà disponibile in contemporanea sottotitolato in italiano.

Il manga ha concluso gli eventi di Wano l’anno scorso e di fatto adesso sta affrontando quello che sembra essere il suo arco narrativo finale. Oda infatti ha confermato con precisione che il manga si trova sulla via del tramonto, ma senza specificare quanto durerà prima della fine di tutto.

Fonte – Comicbook