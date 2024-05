Il capitolo 32 di Kagurabachi svela un’elegante pagina a colori

Kagurabachi sta per lanciarsi in un’avventura mozzafiato nell’arco narrativo dell’Asta Rakuzaichi e il nuovo capitolo del manga arriva con una copertina esplosiva e super colorata. Da quando ha fatto il suo debutto lo scorso autunno sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha, Kagurabachi ha catturato l’attenzione dei lettori con ogni capitolo carico di azione. E uno dei punti di forza del manga è stata la frequente presenza di pagine a colori, ognuna delle quali offre uno sguardo vibrante e dinamico sul mondo avvincente di Chihiro Rokuhira.

Dopo il successo della copertina completamente a colori nel capitolo precedente, il Capitolo 32 di Kagurabachi non fa eccezione: si presenta con una nuova pagina che fa davvero esplodere la fantasia! Vediamo Chihiro in tutta la sua potenza, scatenando l’energia della sua Cloud Gouger con un’immagine che trasuda pura adrenalina. È un’anticipazione irresistibile dell’azione mozzafiato che i fan possono aspettarsi di trovare nel capitolo successivo.

Kagurabachi, Ch. 32: The brink of death brings forth a new limit-breaking power from within! Read it FREE from the official source! https://t.co/gq1b87cLq4 pic.twitter.com/Y9rQgnn9cq

— Shonen Jump (@shonenjump) May 12, 2024