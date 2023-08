One Piece sta per debuttare sulla piattaforma streaming Netflix il 31 agosto e le notizie al suo riguardo si sprecano in questo periodo. Tramite Comic Book abbiamo anche la possibilità di leggere alcune informazioni dettagliate per quanto riguarda il cast principale di attori, che ha rivelato i loro personaggi preferiti del live action di prossima uscita.

In una recente intervista Inaki Godoy, Emily Rudd e Mackenyu, gli attori che interpretano Luffy, Nami e Zoro hanno espresso i loro pareri a proposito dei loro personaggi preferiti di One Piece, lasciando un attimo interdetti i lettori, visto che le loro risposte sono state molto singolari.

Tramite il profilo Twitter @philazora leggiamo:

Da come avete letto Koby e Helmeppo sono stati elogiati dagli interpreti di Luffy e Zoro, mentre Emily Rudd ha apertamente detto che ama tutte le scelte fatte durante il casting, visto che alla fine tutti sembrano adatti per i ruoli che interpretano.

The One Piece cast discuss their favorite characters in the live-action

Iñaki: I love all the characters. But I really love Koby

Mackenyu: I love Helmeppo

Emily: Agree. I feel like he was born for the role. Honestly, I feel like everyone was made for the characters they play pic.twitter.com/qSfI0Ch1Z6

— フィラ ⚔️ | OPLA (@philazora) August 9, 2023