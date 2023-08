One Piece 1071 ha avuto un grande successo nel corso di questi ultimi giorni, visto anche il grande marketing di Toei dietro tale puntata, che ha sancito in maniera ufficiale l’inserimento della nuova forma di Luffy, il Gear 5 nella timeline ufficiale della trasposizione animata. Ora, così come leggiamo su Comic Book, è stato diffuso il promo della 1072.

Abbiamo visto nell’ultimo episodio pubblicato solamente una presentazione, un assaggio di quello che la nuova forma di Luffy è in grado di fare. Dopo un “teaser” riguardante il potere del frutto “Homo Homo Modello Nika”, il prossimo episodio senza dubbio mostrerà gran parte delle potenzialità della nuova trasformazione, mostrata più di 1 anno fa all’interno del manga.

Toei ha condiviso uno stralcio di quello visibile nella puntata 1072, insieme a una sinossi comprensiva degli eventi presenti all’interno di esso. La nuova forma di Luffy ha cambiato radicalmente il concetto di “Power-up”, sia all’interno di One Piece che nei battle shonen in generale.

Il terreno per Kaido diventa sempre più sofisticato e da come avete visto nell’ultimo episodio pubblicato, sfida anche le leggi della fisica. Infatti Cappello di Paglia sfrutta il suo potere per alzare il terreno roccioso della Cupola del Teschio come se fosse un tappeto, respingendo così il potente attacco di Kaido in versione Drago: il Boro Breath.

One Piece 1072: di cosa tratterà il prossimo episodio?

ONE PIECE EPISODE 1072 PREVIEW MASAMI MORI ALONG WITH SOME OF THE GREATEST ANIMATORS ARE ON IT pic.twitter.com/MqXhp2lIIG — Jason Klum (@PokemanZ0N6) August 6, 2023

Da come potete vedere si vede maggiormente l’ispirazione a Tom & Jerry e il potere più ridicolo del mondo diventa il più forte di sempre nel mondo creato da Eiichiro Oda. Il “Risveglio” di Joy Boy coincide quindi con la rivelazione di uno dei misteri più importanti del mondo di One Piece, oscurato da oltre per oltre 20 anni.

Il Frutto del Diavolo di Luffy si rivela e mostra la sua forma definitiva, portando allo spettatore il vero potere della “D”, altro mistero ancora irrisolto all’interno della storia.

Fonte Comic Book – Twitter