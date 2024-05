One Piece Cafe: apre il ristorante dedicato ai Mugiwara

Nel vasto universo degli anime, i Pirati di Cappello di Paglia sono un’icona, e ora l’America alla festa con l’apertura del primo One Piece Cafe a Las Vegas questo weekend. Portando l’avventura della Grand Line direttamente sulla tavola, Toei Animation ha collaborato con il ristoratore Andy Nguyen per creare il primo One Piece Cafe.

Nguyen è un esperto non solo nell’aprire ristoranti, ma anche locali dedicati agli iconici personaggi della cultura pop. “Ho iniziato nel settore dell’abbigliamento, poi sono entrato nel settore della ristorazione, dove sono stato per dieci anni. Ho realizzato collaborazioni per ristoranti e caffè come Hello Kitty di Sanrio, Rick And Morty di Adult Swim, Sonic The Hedgehog di Sega, e ho curato il primo negozio di ramen di Naruto in America.” Quando si trattava di creare un One Piece Cafe, Andy sapeva che era una sfida imponente considerando la passione dei fan per la serie. “Abbiamo fatto una ricerca approfondita su quali elementi funzionassero, sapendo che avremmo dovuto trovare il giusto equilibrio.”

Una sorpresa è che il One Piece Cafe è stato creato più velocemente di quanto ci si possa aspettare. Andy rivela che i lavori sono iniziati lo scorso dicembre, mostrando quanto sia stato rapido il processo di realizzazione.

Navigate the Grand Line to the new FIRST-EVER Official One Piece Cafe in the U.S.! ⭐ Grand Opening May 11th⭐

📍5600 Spring Mountain Rd. #A, Las Vegas, NV 89146

⏰Mon-Sun 11am-11pmhttps://t.co/vk23rZwfLW TAG YOUR CREW MATES!#OnePieceCafe #OnePiece pic.twitter.com/sVZDMJuiNi — Toei Animation (@ToeiAnimation) May 8, 2024

Naturalmente, Nguyen ha collaborato con Toei Animation per questo progetto, affermando che la casa di animazione ha avuto molto da dire nell’apertura di questo One Piece Cafe. “Abbiamo mandato tutto ciò che abbiamo fatto, che si tratti del design del ristorante, dei cibi o delle bevande, a Toei per l’approvazione. A volte abbiamo dovuto ripartire da zero, ma siamo fiduciosi di averlo perfezionato. Aprire un One Piece Cafe è intimidatorio considerando quanto sia popolare la serie.”

Riusciremo mai ad averne uno in Italia? Con il fandom presente forse prima o poi arriverà.