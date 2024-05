Solo Leveling non ha perso tempo nel comunicare che una seconda stagione era in arrivo dopo il lancio della prima all’inizio del 2024. Portata alla vita da A-1 Pictures, la storia di Jinwoo Sung ha avuto origine come un fumetto sudcoreano che ha sbattuto in faccia ai lettori alcune delle scene d’azione più brutali e violente dell’anno. In vista della seconda stagione, un produttore dell’adattamento anime ha rivelato che saranno concentrati sui personaggi di supporto di Solo Leveling per gli episodi successivi.

Nell’ultima puntata, il mondo di Solo Leveling era un bagno di sangue e brutalità. Jinwoo Sung si è trovato di fronte a una nuova sfida, lanciata dal sistema che ha salvato la sua vita e lo ha costretto a compiere azioni estreme. Ora, il protagonista dell’anime ha l’opportunità di trovare un elisir che potrebbe salvare la vita di sua madre.

Ma la sfida che lo aspetta è un inferno vivente, una prova che metterebbe alla prova anche il più coraggioso dei guerrieri. Nel finale della prima stagione, Jinwoo ha ottenuto una nuova classe di “Necromante”, e questo potrebbe essere solo l’inizio della sua ascesa verso il potere più oscuro e sanguinario.

Il produttore di Solo Leveling, Sota Furuhashi, ha fatto intendere cosa ci aspetta nella seconda stagione: “Nella prima stagione, ci siamo concentrati molto sullo sviluppo del personaggio principale e ovviamente questo continua anche nella seconda stagione. Ma questa volta, metteremo anche in evidenza i personaggi di supporto e riempiremo la storia un po’ di più mentre avviciniamo la conclusione, quindi avrete uno sguardo a 360 gradi sul mondo di Solo Leveling nella seconda stagione.”

Se non hai avuto l’occasione di guardare uno dei più grandi arrivi anime del 2024, Crunchyroll ha la prima stagione sul suo servizio di streaming. Ecco come la piattaforma descrive la storia di Jinwoo Sung: “Conosciuto come il Cacciatore più debole di Tutta l’Umanità, il personaggio di rango E Jinwoo Sung contribuisce alle incursioni cercando di non essere ucciso. Sfortunatamente, tra le bollette dell’ospedale di sua madre, la retta della sorella e la sua mancanza di prospettive lavorative, non ha altra scelta che continuare a mettere in pericolo la sua vita.

Quindi, quando si presenta un’opportunità per un guadagno più grande, la afferra… solo per trovarsi faccia a faccia con un essere la cui potenza supera tutto ciò che abbia mai visto! Con il capogruppo che manca di un braccio e l’unico guaritore ridotto a uno straccio tremante, Jinwoo può in qualche modo trovare un modo per tirarli fuori?”