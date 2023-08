One Piece torna in vetta

One Piece con l’arrivo del Gear 5 nell’anime a quanto pare ha avuto un “boost” per quanto riguarda la sua controparte manga. Forse il pubblico per mettersi in pari con la storia, così da apprezzare maggiormente la puntata 1071, ha deciso di recuperare i volumi in Giappone, donando così nuovamente il primato all’opera di Oda.

Come riportano i dati di @WSJ_manga a proposito delle vendite di luglio 2023, l’incredibile successo di Oshi no Ko si è ormai placato, lasciando spazio a Jujutsu Kaisen e One Piece appunto. L’opera di Oda prevale su tutti con un totale di 1.619.508 milioni di vendite, al fronte delle 1.493. 302 del manga di Gege Akutami.

Molto probabilmente queste vendite sono associate all’anime, visto che One Piece ha rivelato il Gear 5 e Jujutsu Kaisen ha pubblicato la seconda stagione, visibile come sempre su Crunchyroll in simulcast. Come ben sapete l’anime ha spesso più successo del manga e Oshi no Ko ne è la prova. Il pubblico ama più guardare che leggere, e anche se vengono acquistati i volumi lo si fa spesso in merito a quanto visto nella trasposizione animata.

One Piece torna a essere il manga più venduto: ecco i dati

Oricon's July Top 20 by Series. pic.twitter.com/VszDBMUyJa — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 4, 2023

Oshi no Ko negli ultimi mesi ha dominato le classifiche di vendita, e One Piece e Jujutsu Kaisen sono sempre rimasti in basso. Questo perché l’anime dedicato al mondo delle idol giapponesi ha avuto un successo incredibile e il pubblico per vedere come continuasse la storia, ha deciso di comprare i volumi, o semplicemente ha recuperato il tutto su MANGA Plus.

Il manga in Italia è edito da J-POP, nel caso vorreste recuperare anche voi la storia, in attesa della seconda stagione al momento già confermata. One Piece torna quindi in vetta, in vista dell’arrivo della nuova trasformazione di Luffy all’interno dell’anime. Cosa ne pensate di questi nuovi dati?

Fonte Twitter