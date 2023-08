One Piece 1071 è diretto dal regista di Dragon Ball Super: Broly

One Piece 1071 è pronto a fare il suo debutto e come ben sapete presenterà ufficialmente in versione animata la nuova trasformazione di Luffy: il Gear Fifth. Dirigere e animare tale episodio è senza dubbio una grande responsabilità e per portare un grande risultato serve gente navigata, professionisti del settore affermati come Tatsuya Nagamine.

Il regista del film Dragon Ball Super: Broly oltre ad essere un grande professionista ha già lavorato ad alcuni episodi dell’arco di Wano, quindi non stiamo parlando di una “new entry” ma semplicemente di una conferma per quanto riguarda l’episodio più importante dell’anime nel panorama anime.

Essendo One Piece una serie longeva e anche normale avere una varietà e una variazione all’interno dell’ambito registico, così da non mantenere sempre sullo stesso livello la produzione, ormai fissata a più di 1000 episodi. La notizia arriva dal tweet di @newworldartur:

“L’episodio 1071 di One Piece, quello dove sarà presentato per la prima volta il Gear 5th, sarà diretto da Tatsuya Nagamine, già regista della serie durante la saga di Wano; inoltre Nagamine ha anche diretto il film “Dragon Ball Super: Broly”.

Episode 1071 of One Piece, Gear 5th, will be directed by Tatsuya Nagamine, former series director for the large majority of Wano and director of Film Z pic.twitter.com/MJe7ocewVn — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 31, 2023

Come accennato il regista aveva già partecipato alla carrellata di episodi inerenti alla saga di Wano, forse una delle più lunghe al momento insieme a Dressrosa o anche Whole Cake. L’importanza dell’arco narrativo attualmente in corso nell’anime è da trattare con precisione chirurgica, vista la rivelazione sul frutto di Luffy.

Questa è la settimana del Gear Fifth e tale attesa può essere placata leggendo articoli al riguardo, visionando le ultime puntate dell’anime o leggere gli ultimi capitoli del manga, al momento intento a mostrare i primi dettagli del gran finale, molto probabilmente ancora colmo di sorprese e dettagli. Voi cosa ne pensate delle ultime rivelazioni di Oda?

Fonte Twitter