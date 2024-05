The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: svelato il trailer italiano

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è una light novel giapponese scritta da Mei Hachimoku e illustrata da Kukka e pubblicata da Shogakukan sotto la sua etichetta Gagaga Bunko nel luglio 2019. L’opera in questione ha anche ricevuto un adattamento manga, intitolato The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: Ultramarine illustrato da Koudon. Ha debuttato sulla rivista di manga seinen di Shogakukan Monthly Sunday Gene-X nel 2020 e si è concluso nel 2021. Tutti i volumi sono raccolti in quattro volumi tankōbon.

Gli spettatori italiani dovranno prepararsi all’arrivo di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes sul grande schermo. Infatti manca esattamente un mese al suo debutto, previsto quindi per il 10 giugno. E per questa occasione Anime Factory ha rivelato il trailer ufficiale italiano del pluripremiato film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes in collaborazione con MangaYo.

LEGGI ANCHE:



Bleach annuncia il nuovo gioco dello sviluppatore Brave Souls

Il nuovo film è scritto e diretto da Tomohisa Taguchi, che ha già lavorato per Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna e Bleach: La Guerra dei Mille Anni, e arriverà al cinema in Italia con un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024.

Per quanto riguarda ulteriori dettagli sul film anime, possiamo riportare che si tratta di un racconto mystery sci-fi dai toni romantici, ispirato all’omonimo romanzo dell’autore giapponese Mei Hachimoku. Il trailer ufficiale mette in risalto gli aspetti fondamentali che caratterizzano il titolo. Uno di questi è proprio il legame speciale tra i protagonisti, Kaoru e Anzu. Sono due adolescenti che hanno lo stesso desiderio di superare rimorsi dolorosi e dare forma alle proprie ambizioni.

Il film anime sarà realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP e ha già conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi legati al mondo dell’animazione. Ora è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante e coinvolgente lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 10 al 12 giugno.

Gli spettatori saranno introdotti in una leggenda metropolitana legata al Tunnel di Urashima: nessuna sa dove sia, ma se qualcuno lo trova può chiedergli qualsiasi cosa. Tuttavia, il tempo trascorre in modo diverso all’interno del tunnel e, una volta usciti, si scopre di essere invecchiati.