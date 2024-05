Iron Fist festeggia i 50 anni con uno speciale celebrativo

La Marvel Comics celebrerà il 50° anniversario di Iron Fist con uno speciale one-shot oversize!

In uscita ad agosto, Iron Fist 50th Anniversary Special #1 metterà in luce diverse epoche delle avventure del mistico eroe delle arti marziali con una grande varietà di racconti epici. Ricco di creatori superstar, lo speciale vedrà l’atteso ritorno dello storico scrittore Chris Claremont al personaggio, così come il ritorno della scrittrice Alyssa Wong alle vicende dell’attuale Iron Fist, Lin Lie!

L’eredità del Pugno d’Acciaio è una leggenda longeva che attraversa i secoli… fino ad un milione di anni fa! Dopo che una spedizione alla ricerca di K’un-Lun aveva causato la morte dei genitori di Danny Rand, quest’ultimo trovò la strada per la città mistica e ottenne il potere distruttivo del Pugno d’Acciaio!

Dopo aver vendicato la morte dei suoi genitori, Rand è diventato un supereroe iconico, lavorando al fianco di squadre come Heroes for Hire, i Difensori e gli Avengers. In Iron Fist 50th Anniversary Special ci sarà una serie di storie che metteranno in luce il passato, il presente e il futuro di Danny Rand!

I wrote an IRON FIST story for his 50th anniversary one-shot special, and it’s drawn by THE @WhilcePortacio!! Comes out August 13th! 👊🏼🔥 https://t.co/yZ211YnHGs — Jason Loo (@Rebel_Loo) May 15, 2024

Ecco cosa possono aspettarsi i fan:

Il visionario scrittore di Iron Fist Chris Claremont si unisce all’artista Lan Medina per un racconto classico ambientato durante i primi anni di carriera di Danny Rand e con Wolverine come protagonista!

Alyssa Wong , la scrittrice di Iron Fist di oggi, presenta il prossimo capitolo della saga di Lin Lie insieme all’artista Ron Randall .

La scrittrice Justina Ireland e l’artista Elena Casagrande mandano Pugno d’Acciaio in missione per unire le forze con i suoi alleati di sempre: Le Figlie del Drago !

La storia dello scrittore Frank Tieri e del disegnatore Ty Templeton vede Iron Fist lanciare un appello ai suoi vecchi compagni di squadra: Heroes for Hire !

Inoltre, lo scrittore Jason Loo e il disegnatore Whilce Portacio mettono in luce ciò che il futuro può riservare a Danny Rand!

L’editor Danny Khazem ha parlato così del progetto:

“Da quando ho visto Danny Rand con quei colori verdi e gialli, sono diventato un suo fan, non solo perché condividiamo il nome, ma perché quel look era così iconico! Quindi, poter lavorare a questo numero con tutti questi creatori di talento è un grande onore e piacere. La storia di Danny ha attraversato cinque decenni, ma l’eredità dell’Iron Fist si estende per MILIONI di anni! E questo numero vuole essere il prossimo passo non solo per il futuro di Danny Rand, ma anche per il futuro dell’intera storia del Pugno d’Acciaio! Tenetevi forte perché questo è solo l’inizio!”.