One Piece: l’animazione del Gear Fifth è la migliore di tutti i tempi

L’anime di One Piece ha finalmente segnato il debutto dell’atteso Gear Fifth sul piccolo schermo. La saga di Wano è in corso dal 2019 e finalmente, dopo quattro anni, questa ha raggiunto il momento più culminante dello scontro tra Rufy e Kaido. Infatti questo fine settimana è stato trasmesso su Crunchyroll l’episodio 1071 di One Piece, segnando il debutto del Gear Fifth Rufy in tutto il mondo. Le aspettative e l’entusiasmo dei fan era alle stelle e quello che vogliamo riportare con il presente articolo, è che non sono state tradite. Infatti il fandom è in delirio e vogliamo riportare una breve clip che mostra il nuovo potere di Rufy in azione, portando l’anime a mostrare una delle migliori animazioni fino ad oggi.

Infatti l’animazione dell’episodio 1071 di One Piece è a dir poco impressionante. Un certo numero di animatori molto importanti hanno dato il loro contributo per supervisionare la nuova forma di Rufy. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Diab_26. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

IS THIS THE GODLY WEILIN ZHANG AND VINCENT COMBO GODTIER ANIMATION HERE IT LOOKS SO GOOD #ルフィ #ONEPIECE pic.twitter.com/RKXlTZXXUj — Diab (@Diab_26) August 6, 2023

L’episodio 1071 di One Piece è diretto da Weilin Zhang e Vincent Chansard. E come si può vedere dalla clip condivisa, la loro collaborazione mostra Rufy, nella sua nuova forma, mentre affronta Kaido trasformato in drago. È un Rufy incontrollabile e costantemente allegro e dai suoni buffi. Ed è così che torna ad affrontare il suo nemico, trasformando anche il campo intorno a lui in gomma. In questo modo infatti, riesce a respingere il Boro Breath di Kaido. Dall’inizio alla fine, questo tributo a Zhang-Chansard è perfetto. Segna anche la prima incursione dell’ex animatore nel mondo di One Piece.

Inutile dire che l’episodio 1071 di One Piece è incredibile, al punto da aver mandato l’intero fandom in visibilio. Infatti, pochi minuti dopo la pubblicazione dell’episodio, i servizi di streaming di anime come Crunchyroll hanno faticato a tenere il passo il numero di appassionati. La maggior parte di questi problemi tecnici è risolta, quindi l’episodio 1071 di One Piece è disponibile per lo streaming.

Inoltre, secondo alcune fonti, l’episodio successivo sarà ancora più interessante e divertente di questo. Infatti l’episodio 1072 sarà completamente incentrato sul potere più ridicolo del mondo di Monkey D. Rufy.

Fonte – Comicbook