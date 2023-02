One Piece 1051: Kaido e Rufy tornano a scontrarsi in una battaglia spettacolare

L’adattamento animato di One Piece si trova sempre più vicino al momento culminante della guerra su Onigashima. In questo articolo è necessario riportare la qualità sbalorditiva che caratterizza il nuovo episodio. Tutti gli appassionati sono rimasti senza fiato nel guardare il più grande scontro mai visto, al momento, tra Rufy e Kaido.

Il secondo scontro tra i due pirati ha visto Rufy perdere nuovamente, precipitando dal tetto della Cupola del Teschio. Chiaramente il protagonista di One Piece non si è mai dato per per vinto.

Da solo non sarebbe mai riuscito a tornare da Kadio e il merito è di Momonosuke, che ha finalmente raggiunto il tetto con Rufy. Questo round rappresenta inoltre, il momento finale di questo lungo e brutale combattimento.

L’episodio 1051 di One Piece anticipa un evento che tutti i fan stanno aspettando da tempo di vedere sul piccolo schermo.

Rufy e Kaido hanno ora dato il via al loro combattimento finale, iniziato con una dimostrazione di entrambi i loro poteri. Quello che va sottolineato è l’impatto grafico delle scene, quasi cinematografiche.

Gli effetti speciali per evidenziare il loro Haki e gli effetti devastanti che generano sono a dir poco incredibili, mai visti prima.

Prima di proseguire, l’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Piece anime is pure cinema, ABSOLUTE SHIVERSpic.twitter.com/PZGmk7vGtj — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 12, 2023

L’episodio 1051 di One Piece vede Rufy ordinare sia a Momonosuke che a Yamato di impedire in qualche modo che Onigashima potesse cadere al suolo in modo da potersi concentrarsi su Kaido. Proprio come molti dei grandi momenti visti nell’arco di Wano fino ad oggi, questa non fa eccezione in quanto segna ufficialmente l’inizio del combattimento finale con Kaido. Ora gli appassionati possono davvero prepararsi per la scena tanto attesa.

Prima di questo però, l’anime andrà incontro a qualche settimana di pausa, come abbiamo riportato recentemente parlando della prossima programmazione. La motivazione sta dietro l’organizzazione di un duplice evento di maratone in Giappone.

Tuttavia attendere ne varrà la pena, poiché i fan del manga sanno che il terzo e ultimo combattimento con Kaido offre alcuni dei momenti più importanti di One Piece.