One Piece: svelata la programmazione dei nuovi episodi dell’anime

L’anime di One Piece sta adattando l’arco di Wano sul piccolo schermo e ormai il momento tanto atteso dagli appassionati è più vicino che mai. Infatti, come abbiamo già riportato di recente il momento che ha visto Rufy combattere contro Kaido insieme a Yamato è stato mostrato. Quindi il momento del Gear Fifth è più vicino che mai.

Chiaramente si tratta del vero potere del Frutto del Diavolo Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che permette al protagonista di trasformarsi in Nika. Un altro aspetto che rende questa attesa ancora più impaziente è la qualità degli episodi. Infatti per la prima volta dopo tanti anni da quando l’anime ha debuttato, gli episodi godono di una qualità mai vista prima.

Gli animatori infatti sono riusciti a riportare sul piccolo schermo tantissima dinamicità, ordinata, chiara e soprattutto coinvolgente agli occhi dello spettatore. In questo articolo abbiamo il piacere di riportare la programmazione dei nuovi episodi dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE ONE PIECE ANIME EPISODES 1051 – 1054 SCHEDULE! ▪︎ EPISODE 1051 – February 12, 2023 ▪︎ EPISODE 1052 – February 19, 2023 ▪︎ EPISODE 1053 – February 26, 2023 ▪︎ EPISODE 1054 – March 19, 2023 No episodes on March 05 and 12 due to Tokyo and Nagoya Marathons. — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 10, 2023

La programmazione dell’anime di One Piece è relativa agli episodi che vanno dal 1051 al 1054. Il 1051 è prossimo all’uscita, infatti sarà visibile il 12 febbraio. Quello successivo una settimana dopo, ovvero il 19 febbraio e l’episodio 1053 uscirà 26 febbraio. L’episodio 1054 uscirà dopo più di una settimana, più precisamente il 19 marzo.

L’ultimo episodio non seguirà sette giorni dopo il 1053 perché il 5 e il 12 marzo si terranno le maratone di Tokyo e Nagoya.

Per quanto riguarda il manga di One Piece, invece, questo si trova nel suo arco narrativo finale e Oda si sta concentrando su molti aspetti mai visti prima. Molti segreti stanno venendo alla luce e non può che essere così dato che parliamo dell’arco finale. Finalmente i fan conoscono l’aspetto e gli obiettivi di Vegapunk il quale necessita dell’aiuto di Rufy e della sua ciurma per poter scappare dall’isola di Egg Head. Al momento si trova in pericolo di vita dato che il CP0 ha l’ordine di eliminarlo.