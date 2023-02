Jujutsu Kaisen: Akutami aveva già svelato in un’intervista il plot twist su Megumi

Jujutsu Kaisen sta facendo parlare di sé per gli ultimi sviluppi inaspettati presentati nel manga legati a Megumi. Tuttavia oggi vogliamo parlare di come Gege Ajutami abbia già svelato in anticipo un plot twist del genere.

Il mangaka avrebbe dunque già accennato all’enorme colpo di scena di Megumi Fushiguro del nuovo capitolo anni fa in un’intervista. L’arco del Culling Game sta raggiungendo il suo punto culminante con i capitoli più recenti del manga. L’ultimo di questi capitoli ha introdotto un forte plot twist nella storia di Jujutsu Kaisen.

Nel presente articolo seguiranno alcune anticipazioni, dunque consigliamo ai lettori non interessati a scoprire anzitempo le vicende del manga di non proseguire con la lettura.

Sukuna ha finalmente fatto la sua mossa dopo aver trascorso tutto questo tempo nel corpo di Yuji Itadori. Nonostante sia una grossa sorpresa per i fan, pare che Akutami l’avesse già accennato.

La maledizione più pericolosa di Jujutsu Kaisen è riuscito a impossessarsi del corpo di Megumi, abbandonando dunque Yuji Itadori. Il mangaka ha effettivamente anticipato questo grande piano per Megumi in un’intervista avvenuta in Giappone nel 2021.

Nell’intervista, avvenuta al programma Mando Kobayashi di Fuji TV per celebrare un premio speciale per la serie nel 2021, Akutami aveva spiegato la sua intenzione di terminare il manga in due anni. L’obiettivo del mangaka su questo non è cambiato e durante quell’occasione aveva parlato di scenari finali già pensati per Yuji e Megumi. Quello che non aveva specificato era Sukuna, poiché i finali dei due stregoni erano stabiliti, era il destino di Sukuna a essere sconosciuto.

Il destino di Sukuna non era deciso in quel momento, ma quando Akutami si era aperto sull’interesse di Sukuna per Megumi, è stato in qualche modo fermato. Non a caso stava per rovinare tutto dicendo: “con Fushiguro Megumi, (Sukuna) può creare un mondo come lui desidera“. Ora che il capitolo 212 del manga ha mostrato Sukuna prendere completamente il controllo di Megumi, sembra che il mangaka abbia davvero esposto tutto ai fan qualche anno fa.

