Jujutsu Kaisen va in pausa: ecco la data di ritorno del manga

Jujutsu Kaisen durante il Jump Festa ha avuto dei significativi aggiornamenti per quanto riguarda la sua versione anime e manga, rispettivamente da MAPPA e dall’autore Gege Akutami. Quest’ultimo ha annunciato la fine della sua storia, per lui arrivata ormai al capolinea.

Proprio per questo il pubblico in questi ultimi mesi ha speculato sull’eventuale fine, che secondo l’autore dovrebbe avvenire nel giro di due anni, se non proprio in questo 2023. L’anime è ovviamente ben lontano da tutto questo, visto che al momento è disponibile solamente la prima stagione prodotta da MAPPA.

Sempre durante il Jump Festa lo studio di animazione ha confermato l’uscita della seconda stagione assieme ad alcune informazioni al riguardo. Comunque, dopo Black Clover e My Hero Academia è il turno di Jujutsu Kaisen di prendersi una pausa, così come possiamo leggere dai nuovi leak condivisi da @WSJ_manga.

La pausa rispetto a My Hero Academia per esempio, sarà solamente di una settimana e partirà dopo l’uscita del capitolo 213, al momento invischiato nel mostrare il piano micidiale di Sakuna. Il tutto non è stato ancora confermato ma stando alla fonte Twitter ufficiale nel prossimo numero dovrebbe essere annunciato lo stop.

Jujutsu Kaisen: quando torna il manga?

Jujutsu Kaisen will be on break next week in Weekly Shonen Jump Issue #12. The series will resume in Issue #13 as scheduled. — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 8, 2023

La pausa dovrebbe partire quindi dal prossimo numero, così come leggiamo nel post in alto: “Jujutsu Kaisen sarà in pausa la prossima settimana nel numero 12 di Weekly Shonen Jump. La serie riprenderà nel numero 13 come programmato”.

Il capitolo 214 dovrebbe essere programmato per il 26 febbraio 2023, quindi con una settimana di posticipo rispetto al solito. Da come è ormai constatato da molti anni questi “stop” improvvisi sono sempre dovuti agli ardui ritmi di Shueisha, famosa per il suoi “cicli” stressanti e distruttivi per i suoi mangaka.



Togashi e Oda sono tra i più rappresentativi per quanto riguarda questa situazione, e spesso abbiamo letto di Oda e le sue note “3 ore di sonno” a notte per seguire con regolarità la sua serializzazione per Shonen Jump.

Nonostante la sua grinta anche l’autore di One Piece ha bisogno del suo riposo ogni due mesi circa: sono sempre esseri umani d’altronde. Voi siete in pari con Jujutsu Kaisen? O state attendendo la seconda stagione anime per scoprire come andranno avanti le vicende?

