Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Kaiju No. 8 e altri manga sono entrati nella NYT February Bestseller List, ovvero la lista del New York Times per quanto riguarda i fumetti, le graphic novel e via discorrendo.

Fa sempre un certo effetto leggere le nostre storie preferite citate da un giornale importante come il “Times”, e proprio per questo vogliamo discutere della notizia. La lista presente in calce prende addirittura in considerazione i volumi dei manga, forse perché proprio in quei capitoli la redazione ha capito la rilevanza di quelle storie.

Tramite ANN abbiamo modo di leggere la lista diffusa dal New York Times per le storie consigliate nel mese di febbraio 2023:

#5: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, volume 1.

#9: Kaiju No. 8 volume 5 di Naoya Matsumoto

#10: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto volume 2

#12: SPY x FAMILY volume 1 di Tatsuya Endō

#13: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto volume 3

#15: Jujutsu Kaisen volume 18 di Gege Akutami

Non è la prima volta che questi titoli entrano nella lista dei “consigliati” del New York Times, dato che nel mese di gennaio il primo numero di Chainsaw Man era già presente al terzo posto, mentre Spy x Family si era “incastrato” all’undicesimo posto e Jujutsu Kaisen al dodicesimo. Insomma continuando a essere in lista con nuovi volumi.

Il noto giornale americano ha inaugurato questa lista dedicata ai fumetti e alle graphic novel in generale nel 2019, ovvero durante il “boom” di questo medium, al momento apprezzato da tutto il mondo. Infatti qualsiasi sia l’età i manga e i fumetti in generale sono fortunatamente entrati nell’immaginario collettivo di più persone.

Come vedete la classifica premia ancora una volta le opere nipponiche più note e famigerate del momento, anche se all’appello manca ancora qualcuno. Forse in futuro in questa lista potremmo leggere anche One Piece per esempio, oppure un manga cult non più in serializzazione come Rocky Joe.

Fatto sta che la concezione e l’approccio di pubblico e media verso il medium è cambiato e proprio con questa lista ne abbiamo una prova davvero tangibile e rilevante. Voi cosa ne pensate della lista in questione?

Fonte ANN