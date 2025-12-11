Demon Slayer: Infinity Castle ottiene la nomination ai Golden Globe Awards

Il viaggio di Demon Slayer verso il gran finale aggiunge un nuovo, importante traguardo. Il primo film della trilogia finale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, è ufficialmente in corsa agli 83° Golden Globe Awards nella categoria Miglior Film d’Animazione. Una bella soddisfazione per tutti i fan della serie, che vede ancora una volta il lavoro di Koyoharu Gotouge e di Ufotable riconosciuto anche fuori dal Giappone.

Questa nomination arriva in un periodo davvero particolare, perché l’attesa per la trilogia conclusiva è ormai alle stelle. Ufotable continua a farsi notare per la cura incredibile che mette in ogni scena, e con Infinity Castle sembra aver superato sé stessa. L’arco narrativo è tra i più intensi della serie e, da quanto mostrato finora, il film punta a trasmettere tutta la sua carica emotiva.

La concorrenza nella categoria è di altissimo profilo. Oltre al film di Demon Slayer, l’elenco dei nominati include Neon Arch, Elio di Disney, Kpop Demon Hunters di Netflix, Little Amélie or the Character of Rain distribuito da Gkids e Zootopia 2, sempre targato Disney. Una selezione eterogenea, che mostra quanto il panorama dell’animazione mondiale sia in continua espansione, con progetti sempre più diversi per stile, target e narrazione.

Per Demon Slayer, questa candidatura rappresenta molto più di una semplice targa: è la conferma dell’enorme impatto che la serie ha avuto nel panorama dell’intrattenimento globale, capace di superare i confini del genere e farsi strada nelle principali competizioni internazionali. L’ingresso agli 83° Golden Globe Awards segna un nuovo capitolo nella storia della saga, riconoscendo il valore artistico di un film che punta a chiudere in grande stile una delle serie più amate degli ultimi anni.

Ora non resta che attendere la cerimonia ufficiale per scoprire se Infinity Castle riuscirà a conquistare anche il premio. In ogni caso, la nomination è già una vittoria che testimonia la forza e la popolarità del mondo di Demon Slayer.