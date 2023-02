Chainsaw Man è stato uno degli anime più visti del 2022, grazie anche all’enorme successo del manga di Fujimoto in tutto il mondo. Peggio è andata l’edizione home video, così come ci riporta il sito web giapponese Myjitsu, che ha confermato le vendite scarne dei Blu Ray e DVD in terra nipponica.

Potrebbe essere un risultato abbastanza “striminzito” ma allo stesso tempo un’anime come quello di MAPPA che floppa in home video nella sua terra natia è un fatto abbastanza preoccupante, specie se consideriamo anche il successo di Bocchi the Rock!, Futoku no Guild e The Eminence in Shadow sempre in versione home video.

I preordini di questa edizione sono iniziati durante il mese di dicembre su Amazon, ma sempre come ci riporta anche Anime Senpai sono state veramente un disastro; il sito riporta che il16 dicembre il primo cofanetto della serie era al 184° posto nella categoria “Anime (Blu-ray)” e al 216° nella categoria “Anime (DVD)”.

La fonte continua affermando che le vendite di Chainsaw Man non hanno un vero motivo di discesa, specie se consideriamo i risultati di Bocchi the Rock!, che si è classificata al 5° posto nella categoria “Anime (Blu-ray)” e al 6° nella categoria “Anime (DVD)”; l’edizione home video è uscita nello stesso periodo dell’anime MAPPA.

Chainsaw Man: l’edizione home video “floppa” in Giappone

MAPPA deve preoccuparsi di questi risultati? La risposta è molto vaga, e sta sempre nel mezzo, dato che comunque l’edizione home video deve fare comunque la sua parte per raggiungere l’obiettivo “seconda stagione”, anche se non è l’unica fonte di guadagno ovviamente.

Oltre alle vendite di copie fisiche Mappa genera entrate anche dai diritti di streaming, dalle vendite di merchandising e dalle licenze, quindi anche solamente per il successo della streaming la seconda stagione non è a rischio.

Certo, questo risultato negativo a lungo andare potrebbe aggravare la situazione, anche se al momento la preoccupazione comunque è minima, visto il successo su Crunchyroll della serie animata e del manga in generale, sia in cartaceo che in digitale.

Solo il tempo ci donerà risposta, e senza dubbio le vendite dell’home video dovrebbero in qualche modo aumentare, onde evitare ulteriori cali ai guadagni totali.

Fonte Anime Senpai