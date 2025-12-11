Edizioni Star Comics presenta il volume 14 di Gachiakuta in edizione standard e limited

Settimana ricca di novità per i lettori Star Comics: dopo l’annuncio dedicato a Solo Leveling, arriva adesso una nuova sorpresa che farà felici tutti gli appassionati di Gachiakuta. La casa editrice ha infatti confermato che il volume 14 del manga sarà disponibile a fine gennaio in una doppia versione pensata per accontentare sia i collezionisti sia chi segue la serie in modo più tradizionale.

La prima edizione sarà quella classica, senza gadget, perfetta per chi desidera semplicemente proseguire la storia. Ma la vera chicca è la Limited Edition, a tiratura limitata, che includerà una illustration card esclusiva realizzata da Kei Urana e Hideyoshi Andou. L’immagine è un ringraziamento speciale dedicato ai fan italiani, un gesto che mostra ancora una volta quanto gli autori siano legati al pubblico del nostro Paese e quanto apprezzino l’affetto ricevuto fin dall’uscita dei primi volumi.

Questa card extra rende il volume 14 un pezzo da collezione a tutti gli effetti. Proprio per questo, Star Comics consiglia di prenotare in anticipo la versione limitata, così da non rischiare di trovarla esaurita al day one. Considerando il successo che Gachiakuta ha riscosso in Italia, soprattutto grazie al suo stile dinamico e alla capacità di mescolare azione, tensione e un worldbuilding originale, non è difficile immaginare che la Limited Edition andrà a ruba in breve tempo.

L’annuncio arriva in un periodo particolarmente vivace per la serie. Gachiakuta continua a crescere in popolarità, e ogni nuovo volume porta con sé un entusiasmo sempre maggiore da parte della community. La scelta di proporre questa doppia versione conferma l’attenzione di Star Comics nei confronti dei lettori e il desiderio di offrire edizioni curate e pensate per valorizzare il lavoro degli autori.

Insomma, il volume 14 si preannuncia come un’uscita da segnare in agenda, soprattutto per chi ama collezionare contenuti unici legati alla serie. A questo punto, manca solo attendere la fine di gennaio per aggiungerlo alla propria libreria.