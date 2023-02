Jujutsu Kaisen: Sukuna non possiede più Yuji Itadori?

Jujutsu Kaisen ha da subito affascinato tantissimi appassionati in tutto il mondo e riscosso un fortissimo successo. Le vicende di Yuji Itadori hanno anche ricevuto un adattamento animato sviluppato da Studio MAPPA e tornerà quest’estate con la seconda stagione.

Oggi vogliamo riportare un aggiornamento interessante legato agli ultimi sviluppi del manga di Gege Akutami. Chiaramente vogliamo dire che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni. Dunque coloro non interessati a scoprire anzitempo cosa accade nel manga, l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Pare che il nuovo capitolo del manga, il 212, abbia introdotto alcune novità legate a Sukuna. La maledizione più pericolosa nel mondo creato da Akutami non possiede più Yuji ma un altro corpo. Sukuna è intenzionato a seguire dei piani alternativi e molto più pericolosi da quando si è ritrovato all’interno del corpo di Yuji Itadori.

Il nuovo capitolo del manga rivela che Sukuna stava aspettando il momento giusto per approfittare di Megumi Fushiguro, su cui aveva messo gli occhi fin dall’inizio. Ora ha finalmente preso il pieno controllo del corpo di Megumi e si sta scatenando liberamente. Quindi l’altra domanda ora è cosa potrebbe succedere alla maledizione.

Il capitolo 212 di Jujutsu Kaisen vede Sukuna prendere il controllo di Yuji per un minuto. Subito dopo strappa il dito di Yuji e lo alimenta con la forza a Megumi. È un modo per sfuggire al loro voto vincolante. Infatti Yuji, non aveva specificato nel voto che Sukuna non potesse danneggiare il suo corpo.

Facendo leva su questa falla, Sukuna si è impossessato di Megumi e ha sollevato immediatamente molte domande. Innanzitutto si scopre che le dita di Sukuna non possono essere assorbite da tantissime persone, ed era già sorprendente che Yuji fosse riuscito a mangiarle e a sopravvivere con successo.

Sukuna ha tenuto d’occhio Megumi per tutto questo tempo. Probabilmente perché sapeva che lui sarebbe stato l’unico contenitore ideale per accoglierlo. Ora resta da capire se questo trasferimento sarà a breve o a lungo termine. Inoltre se Sukuna ha preso il controllo di Megumi, potrebbe ora controllare la sua Tecnica Maledetta.

Fonte – Comicbook