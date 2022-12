Jujutsu Kaisen: la seconda stagione animata debutterà a luglio 2023!

Jujutsu Kaisen è una delle più grandi serie shonen degli ultimi anni e durante il Jump Festa è stato rilasciato un aggiornamento molto importante legato all’adattamento animato. Sicuramente si tratta di una novità tanto attesa da tutti i fan delle vicende di Yuji Itadori e di Studio MAPPA. Dopo il successo della prima stagione di Jujutsu Kaisen sul grande e sul piccolo schermo, tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione dell’anime. Oggi abbiamo infatti il piacere di riportare il nuovo trailer sulla seconda stagione animata sviluppata da MAPPA. E soprattutto questo svela a tutti i fan il suo periodo di uscita.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto principale:

【Character Teaser】

JUJUTSU KAISEN Season 2

Scheduled for July 2023! The Season 2 will be in consecutive 2-cour! Hidden Inventory/ Premature Death & Shibuya Incident Arc! 🔥 ✨More: https://t.co/c3aX8253Rf pic.twitter.com/coa2MKUftV — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) December 17, 2022

Come si può vedere attraverso il trailer, la seconda stagione farà il suo debutto a partire da luglio 2023. Questa sarà divisa in due cours consecutivi e includerà l’arco Inventario Nascosto, Morte Prematura e l’incidente di Shibuya

Questo evento annuale segna una delle serate più importanti degli anime. Shonen Jump riunisce i suoi migliori titoli nello stesso momento per visualizzare in anteprima le novità per il prossimo anno. Jujutsu Kaisen ha conquistato il palco principale del Jump Festa questo fine settimana insieme ad altri successi come Demon Slayer. E chiaramente i fan sono ansiosi di vedere come si svolgerà la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Inoltre in occasione dell’annuncio lo stesso insider ha condiviso i design dei nuovi personaggi Toji Fushiguro, Amanai Riko e Ieiri Shoko.

【New Character Design】

JUJUTSU KAISEN Season 2

Character: Toji Fushiguro, Amanai Riko & Ieiri Shoko Scheduled for July 2023! ✨More: https://t.co/c3aX8253Rf pic.twitter.com/ukEDEU95Qe — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) December 17, 2022

Risulta difficile non avere familiarità con il manga di Akutami, ma per chi si approccia da poco, si tratta della quinta serie manga più venduta nel 2020. Riguardo l’adattamento animato, la prima stagion e è presente in streaming su Crunchyroll. Ma prima di avventurarsi nella prima stagione, è importante recuperare il film Jujutsu Kaisen 0. Infatti quest’ultimo adatta il manga prequel. Il manga è in corso e in questo momento Akutami sta lavorando all’arco del Culling Game.

Le vicende di Jujutsu Kaisen ruotano attorno al protagonista, Yuji Itadori che frequenta il Club dell’Occulto. Tuttavia un giorno, per salvare i suoi compagni, inghiottisce una delle dita del demone Sukuna. Yuji così diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.