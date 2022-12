Uno dei manga più famosi e seguiti del momento è sicuramente Chainsaw Man e il numero di volumi venduti ne attesta i risultati. Tutti gli appassionati ne sono entusiasti ed il talento di Fujimoto non fa che dimostrarne le ragioni di questo fenomeno globale. Chainsaw Man è un manga shonen, quindi dovrebbe avere tutte le caratteristiche di un manga che si concentra sulle vicende del protagonista principale che si impegna con tutto se stesso per raggiungere i suoi sogni.

Altra caratteristica dei manga shonen sono e battaglie spettacolari e ricchi di colpi di scena, come ad esempio tutti gli appassionati hanno imparato guardando Dragon Ball, Naruto o One Piece. Di fatti tutti i protagonisti principali hanno un sogno preciso, amano lo scontro e la rivalità e soprattutto hanno fame di nuove sfide e superare tutti per essere i migliori. Inoltre tengono moltissimo ai loro compagni e sono disposti a tutto pur di salvarli e proteggerli.

In un certo senso Denji, il protagonista di Chainsaw Man, rispecchia quanto detto ma in una forma completamente diversa. Molto probabilmente tutto questo è legato alla sceneggiatura di Fujimoto, che si presenta quasi disinteressata a tratti, che fa apparire il suo protagonista superficiale.

In questo articolo il nostro obiettivo è cercare di capire se Chainsaw Man è un manga classificabile come shonen o se non riflette pienamente le caratteristiche di questa tipologia di manga.

UN PROTAGONISTA POCO AMBIZIOSO

Denji è il protagonista principale e fin dalle prime pagine del manga si capisce che conduce una vita molto difficile. Vive da solo, senza genitori, con la sola compagnia di Pochita, il diavolo motosega con il quale svolge la professione di Devil Hunter. Quello che deve fare per sopravvivere è saldare tutto il debito di suo padre alla Yakuza. Denji dunque vive una vita segnata da un destino che non ha scelto ma che ha tragicamente ereditato.

Di fatto ripete costantemente che tutto quello che vuole nella vita sono tre pasti abbondanti al giorno, vivere decentemente e conoscere una ragazza con la quale essere felice. Questo sicuramente fa di Denji un protagonista con dei sogni molto comuni e molti lettori possono facilmente immedesimarsi in questo. Non vuole diventare davvero qualcuno, non vuole primeggiare su tutti, ma semplicemente condurre una vita tranquilla, come tutti gli adolescenti.

SCENE DI VIOLENZA, DI COMBATTIMENTO E NON SOLO

La violenza è l’elemento principe nel manga di Fujimoto. Spesso molto sanguinose al punto da sembrare di rivedere alcune scene dei film di Tarantino. Questo elemento è presente negli altri manga shonen per eccellenza e non ci riferiamo solo ai grandi classici di combattimento. Tuttavia è una violenza spesso improvvisa ma inevitabile e non c’è il minimo controllo. Infatti Denji non riesce a mantenere la lucidità e sembra quasi che stia provando piacere in tutta la violenza che genera. Per di più alcuni dettagli che spingono a chiedersi se Chainsaw Man sia o meno un manga effettivamente Shonen sono le frequenti scene spinte che invece sarebbero più da indirizzare ad un pubblico adulto.

Chiaramente non c’è nulla di esplicito, ma c’è molta intimità da un lato trattata in modo forse superficiale ma allo stesso tempo innocente. L’esempio perfetto è la scena tra Denji e Power. Denji non fa che ottenere quello che vuole in seguito ad una scommessa vinta e proposta da Power stessa. Scene del genere non sono presenti nei manga shonen. Probabilmente in Dragon Ball c’è qualcosa che si avvicina ma non ha la stessa caratteristica esplicita. Inoltre Denji riceve le avances sessuali da parte di Himeno dopo una serata di alcool.

UNA SCENEGGIATURA SPESSO OLTRE LE RIGHE

In alcuni capitoli del manga la sceneggiatura va un po’ oltre le righe, come nel caso del Diavolo Pipistrello che tiene in ostaggio il gatto di Power. Infatti per recuperare il suo gatto deve spingere un essere umano a recarsi nel luogo dove si trova il demone. L’essere umano è Denji e, sfortunatamente per il Diavolo Pipistrello, non si tratta di un cliente innocuo. Una volta scoperto questo parte uno scontro inevitabilmente violento con alcune frasi dal contenuto un po’ al limite dal momento in cui il diavolo elenca quale tipologia di esseri umani vuole nutrirsi. Di sicuro Chainsaw Man evidenzia la fragilità della vita ma non ne da’ il giusto valore che merita. Per alcune caratteristiche ci troviamo davanti a un manga Shonen ma per molte altre no, in quanto molto lontane dallo standard.