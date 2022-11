Nei manga Shonen sono molte le vicende che appassionano i lettori soprattutto quelle di grande importanza. Di fatto sono le cosiddette imprese che hanno poi messo i protagonisti dei manga nella posizione di mostrare i loro poteri e le loro abilità. Sono di fatto quei momenti che li portano su un livello superiore, nel bene e nel male.

Infatti quando si parla di imprese, ci si riferisce ad azioni che non tutti sono capaci di compiere. Nella maggior parte dei casi caratterizzano un altissimo momento nel manga legato ad uno scontro tra il protagonista e il villain. E in questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 personaggi shonen che hanno compiuto imprese.

Questa analisi verterà sia sui protagonisti che sui villain e sono principalmente quelli che hanno reso iconiche le loro azioni più importanti, spesso determinanti.

I 7 personaggi shonen che hanno compiuto imprese

7) KENPACHI ZARAKI DISTRUGGE UNA METEORA

Kenpachi è il capitano della 11ª compagnia del Gotei 13 e merita di rientrare in questa lista in quanto ha compiuto un’impresa che dimostra ampiamente cosa è capace di fare. Durante l’arco della guerra sanguinosa dei Quincy, Zaraki affronta Gremmy Thoumeaux. In questo scontro violento Kenpachi dimostra lo spessore del suo potere in quanto riesce a distruggere la meteora creata da Gremmy che avrebbe distrutto Seireitei. Per altro Gremmy prima di agire afferma che si tratta del suo potere più forte e aggiunge che non si tratta di clonazione. Gremmy e il suo clone creano un meteorite, che Gremmy afferma cancellerà il Seireitei e tutta la vita in esso, tranne se stesso. Inoltre l’attacco non si sarebbe fermato nemmeno con la morte di Gremmy e allora Kenpachi si scaglia verso il meteorite. Rilasciando il suo vero Shikai, Nozarashi, Kenpachi distrugge il meteorite in un colpo solo.

6) ARMIN ARLET DISTRUGGE IL PORTO DI MARLEY

L’Attacco dei Giganti ha abituato i suoi appassionati a delle azioni incredibili di sangue, morte e distruzione. Dopo il ritorno di Eren e gli altri membri dell’Armata Ricognitiva, guidata da Erwin e Levi, a Shiganshina per scoprire i segreti presenti nella cantina di Grisha Jaeger, lo scenario di distruzione è incredibile. Lo scontro contro il Gigante Bestia mette tutti in ginocchio, riducendo in fin di vita Armin e Erwin. Solo uno si poteva salvare con il siero lasciato a Levi da Kenny. Levi sceglie Armin che si trasforma in Gigante e mangia Berthold, diventando lui il Gigante Colossale. Attraverso questo potere partecipa all’assalto di Marley, sotto la guida di Eren, distruggendo l’intero porto dell’isola.

5) GOGETA DISTRUGGE UN’ALTRA DIMENSIONE

I personaggi di Dragon Ball sono tra i più famosi nel mondo dei lettori e degli appassionati di anime e in questa lista non poteva mancare Gogeta. Infatti, durante lo scontro contro Broly, i due personaggi sono riusciti ad avere accidentalmente accesso alla dimensione delle strane luci vorticose. In questo luogo c’è stato uno scontro molto violento. In seguito alla violenta collisione tra la Super Kamehameha di Gogeta e la Gigantic Omegastorm di Broly, il confine della dimensione non ha resistito all’impatto. Pertanto, lo spazio e il tempo si sono frantumati e Gogeta e Broly sono caduti in questo strano paesaggio. Mentre Gogeta era sorpreso da questo nuovo ambiente, a Broly non importava minimamente e continuava il suo assalto.

4) MAESTRO MUTEN FA ESPLODERE LA LUNA CONA LA KAMEHAMEHA

Questo personaggio è uno dei più iconici di Dragon Ball e di conseguenza tra i più amati. È stato colui che ha insegnato a Goku l’arte della Tartaruga e soprattutto la famosissima Kamehameha. Infatti tra le sue imprese più memorabili è l’aver distrutto la luna. Per farlo ha ricorso alla più potente versione della Kamehameha. Il Maestro Muten in seguito da’ dimostrazione del suo potere durante il suo scontro con Goku al 21° Torneo Mondiale di Arti Marziali. Quando Goku si trasforma in scimmione dando un’occhiata alla luna piena, il suo maestro lancia una Kamehameha alla massima potenza per distruggere la luna, riportando Goku in sé.

3) ARALE DIVIDE IL PIANETA TERRA IN DUE

Arale è un altro personaggio del famoso mangaka Akira Toriyama. Si tratta di una bambina robot creata dal dottor Senbee Norimaki che la presenta come sua sorella minore. Ha un carattere molto estroverso e esuberante, ma soprattutto forza e velocità sovrumane. Proprio per via della sua forza riesce a compiere un’impresa sconvolgente. Arale con un pugno sul terreno, riesce a dividere a metà l’intero pianeta. Arale usa questa tecnica per la prima volta per impressionare Sourman dopo che quest’ultimo ha rotto le piastrelle di argilla con il pugno. Sebbene possa sembrare pericolosissima, in realtà l’Earth-Splitter vuole rendere la scena esilarante. Arale di solito utilizza una versione più debole del Earth-Splitter per creare fessure nel terreno o per fermare qualcuno.

2) MONKEY D. RUFY SCONFIGGE KAIDO

Il protagonista di One Piece ha affrontato tantissimi nemici, ma sicuramente lo scontro più iconico è stato quello contro l’Imperatore Kaido. Infatti stiamo parlando di in tiranno che ha messo Wano in ginocchio da molti anni. L’obiettivo di Rufy è liberare l’intera isola da Kaido ma per farlo deve sconfiggerlo. Lo scontro è violentissimo e Kaido riesce tante volte a mettere KO il figlio di Dragon senza troppi sforzi. Alla fine però riesce a spuntarla solo per aver risvegliato il Gear Fifth, facendo registrare così l’impresa più dura che abbia mai dovuto superare. Non a caso, in un flashback, Kaido si confida con King dicendo che solo Joy Boy potrebbe sconfiggerlo. E il Gear Fifth di Rufy ricorda molto questo pirata leggendario.

1) PAIN DISTRUGGE L’INTERO VILLAGGIO DELLA FOGLIA

La serie di Naruto Shippuden è sicuramente più cupa rispetto alla prima parte. Infatti in questa fase della storia di Naruto, le vicende si concentrano sull’Akatsuki che vuole catturare tutti i Bijuu per dare vita al piano noto come Piano dell’occhio Lunare di Madara. Naruto è dunque un bersaglio importante per l’organizzazione criminale e si ritrova ad affrontare uno dei membri principali, Pain. Giunto al villaggio della Foglia, semina subito distruzione solo per trovare Naruto. Non appena scopre la sua posizione, decide di radere completamente al suolo il Villaggio attraverso lo Shinra Tensei. Si tratta di un’impresa fuori dal normale soprattutto perché eseguita da solo e in pochissimi minuti.