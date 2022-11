One-Punch Man: Saitama suscita pericolosi sospetti sulla sua forza

Il capitolo più recente di One-Punch Man ha mostrato un’attenzione molto preoccupante nei confronti di Saitama di quella per cui il protagonista potrebbe essere pronto. Dopo l’impegnativa e violenta lotta contro Garou e l’Associazione dei Mostri, l’Associazione degli Eroi ha fatto del suo meglio per riprendersi in modo da poter combattere e affrontare eventuali minacce future.

A tal proposito però l’Associazione degli Eroi ha puntato maggiormente le sue attenzioni su Saitama, mentre i mostri diventano più forti e gli eroi non sono sicuri di cosa fare dopo. Questa situazione però potrebbe non essere una cosa piacevole per lui come si potrebbe pensare.

Gli ultimi capitoli di One-Punch Man vedono l’Associazione degli Eroi riorganizzarsi dopo il conflitto contro l’Associazione dei Mostri. Saitama ha improvvisamente ricevuto più attenzione dai vertici dopo aver scalato i ranghi molto rapidamente. Inoltre quelli che lo circondano iniziano a sospettare che il protagonista sia molto più forte di quanto credano. Questo lo rende un bersaglio degli altri eroi, creando una situazione piuttosto tesa.

Il capitolo 171 di One-Punch Man riprende poco dopo che Saitama riesce a fare breccia nelle difese della fortezza di Metal Knight. Tale fortezza era costruita in modo da resistere agli attacchi più pesanti. Lo stesso Metal Knight è diventato più sospettoso nei confronti dell’eroe.

Saitama è riuscito rapidamente a raggiungere il grado A in poco più di 60 giorni da quando è entrato per la prima volta nell’organizzazione. Da quando questo è accaduto Metal Knight lo terrà d’occhio. Ma non sarà l’unico a farlo.

Quando Genos racconta agli altri eroi cosa è successo nella lotta con Garou, anche Zombieman e Flashy Flash iniziano a sospettare sulla forza nascosta di Saitama. Non solo, ma l’essere divino che ha preso il controllo di Garou solo apparentemente ha iniziato a raggiungere la Terra in risposta alla forza di Saitama.

Quindi ora è necessariamente al centro dell’attenzione. Inoltre sapendo che Saitama raramente nasconde ciò che può fare, questo potrebbe causargli alcuni problemi.

Fonte – Comicbook