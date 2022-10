Nei manga shonen sono presenti tantissimi personaggi e molti di questi sono capaci di generare degli scontri spettacolari che rimangono indelebili nei cuori e nella memoria degli appassionati. Come spesso accade nei manga Shonen i personaggi sono dotati di capacità combattive incredibili. Spesso godono di una forza sovrumana e di una velocità e resistenza fuori dal comune. Si pensi a Goku, un Saiyan capace di tutto e di spazzare via i nemici più temibili con la sua Kamehameha, la Sfera Genkidama e tante altre tecniche incredibili. Ma quali Shonen nelle arti marziali hanno i 7 personaggi più forti?

Lo stesso vale per Rufy, capace di allungarsi e così via per moltissimi altri personaggi. Ma gli scontri nei manga shonen non sono caratterizzati tutti da sfere magiche di energia devastanti o mutazioni fisiche. Ci sono anche quei personaggi che combattono utilizzando le arti marziali e che quindi tendono ad avere un profilo più umano, anche se comunque gli aspetti sovrumani, tipici dei manga Shonen, si vedono anche su di loro. Tuttavia è interessante vedere come cambia il loro approccio in battaglia, il loro stile di combattimento e anche come sia indispensabile l’allenamento per essere sempre al massimo delle loro potenzialità.

In questa discussione cercheremo di individuare e analizzare i 7 personaggi shonen più forti nelle arti marziali.

I 7 personaggi shonen più forti nelle arti marziali

Gai Maito Ohma Tokita Baki Hanma Kenshiro Jinbe Rock Lee Annie Leonheart

7) ANNIE LEONHEART

Annie è uno dei personaggi responsabili dell’assalto nel distretto di Shiganshina insieme a Berthold e Reiner. Sicuramente, al contrario dei suoi due compagni, è uno dei personaggi più forti nello scontro corpo a corpo come ha più volte dimostrato nel manga de L’Attacco dei Gigianti. Quando Annie ha combattuto contro Eren nel distretto di Stohess, ha dimostrato un’impressionante abilità nel combattimento corpo a corpo che solo un esperto di arti marziali avrebbe avuto.

Infatti Eren nonostante fosse al suo livello nella sua forma da Gigante, lo stile di combattimento era impareggiabile. Infatti riesce a mettere al tappeto il protagonista del manga più volte senza troppi sforzi. D’altronde durante l’addestramento nessuno vuole allenarsi con lei, nemmeno Reiner in quanto consapevole della sua superiorità. È stato suo padre a insegnarle le arti marziali in modo da potersi difendere al meglio.

I 7 personaggi shonen più forti nelle arti marziali

6) ROCK LEE

Rock Lee è uno dei personaggi più interessanti di Naruto, nonché uno dei più simpatici della serie. Nel manga di Masashi Kishimoto ci sono tantissimi spettacolari ninjutsu, ma Rock Lee non è capace di lavorare con il chakra. Questa sua lacuna viene perfettamente compensata dal taijutsu, grazie agli allenamenti intensi con il suo maestro Gai. Rock Lee ha sempre voluto dimostrare che poteva diventare un potente shinobi padroneggiando solo il taijutsu.

La pura dedizione e la forte volontà di Rock Lee di forgiare il proprio percorso nel mondo dei ninja sono da apprezzare e un esempio per la vita vera. Il Taijutsu consente a Lee di usare il proprio corpo come arma e combina molteplici tecniche di arti marziali. Ci vuole molto tempo, impegno e perseveranza per diventare un potente maestro di taijutsu, qualcosa che Rock Lee ha chiaramente fatto.

I 7 personaggi shonen più forti nelle arti marziali

5) JINBE

Jinbe, noto anche come il cavaliere del mare, è estremamente abile nel karate uomo-pesce, un’abilità usata principalmente dagli uomini-pesce di One Piece. Con questa arte del combattimento riesce a sferrare colpi estremamente potenti capaci di spazzare via interi gruppi di nemici. Jinbe riesce a provocare ingenti danni perfino in superficie, poiché può manipolare l’acqua presente nell’aria e nei corpi dei nemici, riuscendo a ferirli senza nemmeno un contatto fisico.

Jinbe è anche esperto nel jujutsu degli uomini-pesce. Infatti è in grado di provocare getti d’acqua di notevoli proporzioni in grado di danneggiare una nave della Marina, così come di proiettare un alleato a grandi distanze per superare degli ostacoli o dei nemici.

I 7 personaggi shonen più forti nelle arti marziali

4) KENSHIRO

Protagonista principale del manga Ken il Guerriero (Hokuto no Ken), è il legittimo successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto. Questa tecnica di combattimento gli consente di sconfiggere i suoi avversari attraverso la pressione di particolari punti del corpo umano.

Sono detti tsubo e provocano la morte per esplosione interna. Altra peculiarità della tecnica di Hokuto è la capacità di decodificare rapidamente le tecniche altrui così da poterle usare a propria volta. Questa abilità è chiamata “Riflesso dello Spirito”.

3) BAKI HANMA

Parliamo del protagonista del manga Baki the Grappler e fin dai tre anni, per dieci anni si è addestrato nelle arti marziali sotto vari maestri. Decide poi di portare i suoi allenamenti ad un livello superiore alleandosi con il padre Yujiro. Baki è dunque un ragazzo abile nei combattimenti e cerca di farsi strada nel mondo della lotta da strada.

Dopo che sua madre Emi viene uccisa da suo padre Yujiro Baki si pone un solo obiettivo nella vita: sconfiggerlo. La scomparse della madre lo porta dunque ad allenarsi per diventare il combattente più forte del mondo e sconfiggere suo padre.

2) OHMA TOKITA

Si tratta del personaggio principale del manga Kengan Ashura ed è un uomo che ama combattere. Ragazzo misterioso e di poche parole, pratica il misterioso Stile Niko, insegnatogli dal suo maestro Niko Tokita. A differenza di molti altri lottatori, dichiara di voler combattere con l’unico obiettivo di stabilire chi è il più forte. All’inizio combatte per il presidente Nogi, ma dopo che quest’ultimo lo rimpiazza con Sen Hatsumi combatte per la neonata società di Kazuo Yamashita durante il Torneo di Annientamento Kengan.

1) GAI MAITO

Gai non poteva mancare in questa lista, dato che si può considerare il ninja di arti marziali più potente nel mondo di Naruto. Parliamo del maestro di Rock Lee, un ninja pieno di vitalità e totalmente incline alla giovinezza e all’entusiasmo della vita. Carismatico e divertente combatte solamente sfruttando l’arte del taijutsu. Ha dato prova della sua grandezza in tantissime occasioni, combattendo contro avversari del calibro di Kisame e Madara.

Nel primo caso i due personaggi si sono misurati più di una volta e ogni volta hanno dato vita a scontri spettacolari nei quali Gai gli ha sempre tenuto testa fino a sconfiggerlo definitivamente. Invece lo scontro con Madara passerà alla storia dato che Madara stesso esclama a gran voce che è il secondo avversario piò potente di tutti contro cui abbia combattuto, dopo Hashirama.