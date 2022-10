Blue Lock insieme a Bleach e Chainsaw Man ha fatto parte in questi mesi degli anime più attesi di sempre, e finalmente il tutto è stato colmato da animazioni, musiche e storie di qualità. Su Crunchyroll è quindi possibile vedere il primo episodio della serie animata, che a quanto pare ha mandato in visibilio tutti i fan in attesa.

Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura hanno confezionato una storia promettente, quasi diversa dai soliti spokon e forse per questo tanto amata, visto che appunto dona qualcosa di diverso dalla solita storia a tema sportivo.

Comic Book ha raccolto una manciata di post su Twitter che attestano questa passione e voglia di continuare a guardare la storia in versione animata del noto spokon, tramite opinioni tutte accomunate tra di loro che discutono della qualità del prodotto.

Blue Lock, il primo episodio dell’anime sorprende i fan

now this is what blue lock is pic.twitter.com/gTKjuw2iEA — ًlue (@nyanasae) October 9, 2022

Bruh Blue Lock is already wild wtf pic.twitter.com/YIm28m20AS — AJ🍂 (@Aleczandxr) October 9, 2022

Il noto manga sportivo di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura è stato veramente un incredibile successo fin dal suo debutto avvenuto nel 2018 sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, che a oggi ha sfornato un ottimo pattern al riguardo dei manga e delle future trasposizioni anime.

Al momento non sappiamo se ci sarà un doppiaggio in italiano ma allo stesso tempo non abbiamo dubbi sulla qualità vocale dell’originale. Meravigliose animazioni che abbiamo riportato nel corso di queste settimane nei nostri articoli accompagnano un post Twitter di Comic Natale, che conferma un totale di 24 episodi.

Blue Lock animation exceeded all my expectations 🔥pic.twitter.com/3kUIhSLUOZ — Shubham – CEO of Hachiman (@shubhxhachi) October 9, 2022

EYES IN BLUE LOCK pic.twitter.com/eXC25ae7wG — jac (@jacixn) October 8, 2022

Blue Lock avrà Tetsuaki Watanabe che dirigerà il nuovo anime per 8-Bit e il cast confermato comprende attori del calibro di Tasuku Kaito nel ruolo di Meguru Bachira, Kazuki Ura nel ruolo di Yoichi Isagi, Yuki Ono come Rensuke Kunigami, Soma Saito come Hyoma Chigiri, Masatomo Nakazawa come Wataru Kuon, Yoshitsugu Matsuoka come Jingo Raichi, Shoya Chiba come Yudai Imamura, Shugo Nakamura come Gin Gagamaru, Daishi Kajita nel ruolo di Asahi Naruhaya, Ryunosuke Watanuki nel ruolo di Okuhito Iemon, Aoi Ichikawa nel ruolo di Gurimu Igarashi, Kenichi Suzumura nel ruolo di Ryosuke Kira, Hiroshi Kamiya nel ruolo di Jinpachi Ego, Eri Yukimura nei panni di Anri Teieri e Junichi Suwabe nei panni di Shouei Barou, Natsuki Hanae nei panni di Ikki Niko, Ryota Suzuki nei panni di Junichi e Keisuke Wanima e Takahiro Sakurai nei panni di Sae Itoshi.

