Il ritorno di Bleach ha scatenato l’emozione dei fan, che col trascorrere del tempo hanno sempre di più acquisito il franchise, portandoselo per sempre nel cuore. Per questo La Guerra dei Mille Anni è un importante ritorno, visto che chiude la storie aperta agli inizi del 2000 in versione anime.

Comic Book ha raccolto una serie di Tweet volti a onorare e mostrare tutto l’orgoglio di Bleach, tramite l’emozione dei fan che in una nuova veste ha finalmente ammirato l’inizio della fine di uno dei battle shonen più importanti di sempre.

Ricordandovi che i post sono riportati a poche ore dalla pubblicazione del primo episodio rammentiamo anche la piattaforma streaming che lo trasmetterà a livello internazionale, ovvero Disney+.

Today is a day of redemption. A day of reward. A deserved day for every #BLEACH fan over the last decade who never stopped believing. Believe me when I say this: FUCK. THE. HATERS. We got Bleach back. Do not give them any thought. They didn’t want Bleach back. We did. #guchigang pic.twitter.com/BDJScwR6u1 — Flame of Rebirth (@Bleach_Rebirth) October 10, 2022

Il ritorno di Bleach scatena l’emozione dei fan su Twitter!

YOU GUYS READY FOR THE NEXT LEVEL?!#BLEACH 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rl9QWXJAQQ — Platinum Equinox 🎧🌻🎶⌛💫 (@PlatinumEquin0x) October 9, 2022

#BLEACH fans waited over 10 YEARS for a new episode. Be hype 😤🔥 pic.twitter.com/NTchVluUzB — Tomo🔥 (@LorTomo2) October 10, 2022

Bleach: Thousand Year Blood War arriverà anch’esso nel corso del mese di ottobre e insieme a Chainsaw Man è sicuramente uno degli anime più importanti dell’anno. Successivamente alla conclusione del manga anche la trasposizione animata aveva bisogna di una vera e propria fine e ora l’attesa è quasi finita.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riproposizioni da parte di un qualunque studio.

La Soul Society combatterà contro l’organizzazione Quincy anche in versione animata e ormai manca poco per iniziare questa meravigliosa e incredibile epopea iniziata dai primi anni duemila dallo stesso Kubo e dalla celebre rivista Jump.

Bleach: Thousand Year Blood War come accennato arriverà probabilmente su Disney+ o Crunchyroll in simulcast a partire dal 10 ottobre, data della Premiere giapponese tanto attesa ormai da mesi, se non anni. L’anime sarà diviso in 4 split core o tranche da 12-13 episodi ciascuno e concluderà il tutto nel 2023. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Twitter.

Siamo tutti pronti per goderci la Guerra finale in versione anime tratta dal celebre manga di Tite Kubo, che si conferma uno degli autori più influenti del panorama moderno mondiale per quanto riguarda anime e manga e non solo.

Fonte Comic Book – Twitter Post