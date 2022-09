Bleach: Thousand-Year Blood War ha esordito con un piccolo trailer all’ Aniplex Online Fest 2022 nelle ultime ore e tramite Viz Media che ha diffuso il trailer e ANN che ha condiviso la notizia lo riportiamo ai nostri lettori. Come già sapete questa nuova serie adatterà la parte finale del manga di Tite Kubo, conclusosi qualche anno fa.

L’anime sarà diviso in quattro split core da 12-13 episodi ciascuno e ogni tre mesi riprenderanno fino ad arrivare al 2023, dove il tutto dovrebbe concludersi. Non abbiamo ancora il totale preciso degli episodi per ogni tranche, ma potenzialmente il numero è questo: o 12 o 13.

La prima di Bleach è prevista per l’11 ottobre mentre qualche giorno prima al New York Comic Con arriverà una proiezione in anteprima per il pubblico dell’evento.

Tomohisa Taguchi (Twin Star Exorcists, Kino’s Journey – The Beautiful World, Akudama Drive) sostituisce Noriyuki Abe alla regia dell’anime presso lo Studio Pierrot. Masashi Kudo tornerà come character designer e Shiro Sagisu tornerà a comporre le musiche.

Bleach: Thousand-Year Blood War, un breve trailer si mostra all’ Aniplex Online Fest 2022

Bleach è stata una delle serie più apprezzate del nuovo millennio e nel corso del tempo ha raccolto un pubblico vasto appartenenti a diverse generazioni e ora per questo, la nuova trasposizione animata è una delle più attese di sempre. In calce il trailer pubblicato all’ Aniplex Online Fest 2022:

Il trailer si apre con un monologo di Ichigo e successivamente ci spostiamo subito sulle scene di combattimento. Tutti i personaggi del roster di Bleach sono presenti e la guerra è entrata già nel pieno dell’azione. La parte finale della storia sta per arrivare e vedrà la sua conclusione nel 2023, tramite l’ultima parte di episodi.

Attualmente non sappiamo ancora in Italia chi porterà la serie, ma siamo sicuri della sua uscita in simulcast, quindi in contemporanea con il Giappone. Al momento le piattaforme che si contendono la trasmissione sono Disney+ e Crunchyroll anche se la Disney a quanto pare dovrebbe “vincere la sfida”.

Manca poco e intanto che abbiamo conferme vi invitiamo a seguire il nostro sito e guardare il trailer fresco di pubblicazione, rimandandovi alle prossime news su Bleach.

Fonte ANN – Viz Media Youtube