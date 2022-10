Bleach: Thousand-Year Blood War sta per arrivare e il 10 ottobre è davvero vicino ormai. La destinazione per lo streaming fuori dal Giappone è rimasto ancora un mistero, anche se a quanto pare qualcosa sta bollendo in pentola. Sappiamo di sicuro che ci sarà il simulcast ma le piattaforme streaming tacciono ancora sulle notizie ufficiali.

Stando al sito ufficiale di Bleach siti come ABEMA, Anime Times, Bandai Channel e altri trasmetteranno l’anime in streaming mentre alcuni rumour dicono Diseny+.

Durante gli scorsi mesi infatti abbiamo sempre parlato di questa piattaforma streaming per la trasmissione italiana ma ancora non abbiamo conferme, nonostante il tutto sia proiettato sul suddetto servizio.

Un nuovo rapporto proveniente dal Canada sembra confermare Disney Plus ed esclude Netflix e anche Crunchyroll a quanto pare, che questa volta sembrano restare fuori dal gioco. In calce il post in questione:

Bleach: Thousand-Year Blood War, dove sarà trasmesso in streaming?

Come vedete compare solo Disney e il rumour sembra confermare quello che a breve sarà il servizio in streaming che trasmetterà Bleach: Thousand-Year Blood War. A breve potrebbe arrivare la conferma visto che l’anime uscirà il 10 ottobre e visto il simulcast l’annuncio è a giorni.

Bleach: Thousand Year Blood War arriverà anch’esso nel corso del mese di ottobre e insieme a Chainsaw Man è sicuramente uno degli anime più importanti dell’anno. Successivamente alla conclusione del manga anche la trasposizione animata aveva bisogna di una vera e propria fine e ora l’attesa è quasi finita.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riporposizioni da parte di un qualunque studio.

La Soul Society combatterà contro l’organizzazione Quincy anche in versione animata e ormai manca poco per iniziare questa meravigliosa e incredibile epopea iniziata dai primi anni duemila dallo stesso Kubo e dalla celebre rivista Jump.

Bleach: Thousand Year Blood War come accennato arriverà probabilmente su Disney+ o Crunchyroll in simulcast a partire dal 10 ottobre, data della Premiere giapponese tanto attesa ormai da mesi, se non anni. L’anime sarà diviso in 4 split core o tranche da 12-13 episodi ciascuno e concluderà il tutto nel 2023. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Twitter.

Fonte CB Twitter