Bleach: Thousand Year Blood War arriverà anch’esso nel corso del mese di ottobre e insieme a Chainsaw Man è sicuramente uno degli anime più importanti dell’anno. Successivamente alla conclusione del manga anche la trasposizione animata aveva bisogna di una vera e propria fine e ora l’attesa è quasi finita.

La Premiere è attesa per il 10 ottobre e per festeggiare il tutto lo Studio che si è occupato delle animazioni ha deciso di festeggiare l’imminente arrivo della serie con alcuni sketch disegnati da loro stessi, onorando al meglio anche quanto fatto originariamente dallo stesso Tite Kubo, che ha supervisionato il tutto.

Il tutto è stato riportato tramite CB che ha pescato su Reddit questo bellissimo e “amatoriale” poster fatto da Pierrot in occasione dell’arrivo della “Guerra dei Mille Anni” in versione animata. Tutti i personaggi sono stati rivisitati dallo Studio e sono presenti anche alcune trovate per quanto riguarda il “Lettering” che a sto giro è davvero unico.

Bleach: Thousand Year Blood War, Studio Pierrot celebra l’anime con nuovi sketch

Come vedete sono presenti molti personaggi centrali di questo arco narrativo finale e ovviamente non poteva mancare il protagonista Ichigo al centro del poster, che questa volta è davvero singolare e si distacca da quelli soliti usati per il marketing. Il post è da parte di Pierrot in onore del ritorno dell’anime avvenuto dopo dodici lunghi anni.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riporposizioni da parte di un qualunque studio.

La Soul Society combatterà contro l’organizzazione Quincy anche in versione animata e ormai manca poco per iniziare questa meravigliosa e incredibile epopea iniziata dai primi anni duemila dallo stesso Kubo e dalla celebre rivista Jump.

Bleach: Thousand Year Blood War come accennato arriverà probabilmente su Disney+ o Crunchyroll in simulcast a partire dal 10 ottobre, data della Premiere giapponese tanto attesa ormai da mesi, se non anni. L’anime sarà diviso in 4 split core o tranche da 12-13 episodi ciascuno e concluderà il tutto nel 2023.

Fonte CB – Reddit