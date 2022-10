Sword Art Online ancora oggi è un prodotto ancora valido e l’autore Reki Kawahara sta ancora assaporando il successo dovuto alla sua epopea, che ha influito nel mondo della scrittura e quello videoludico, oltre che quello audiovisivo.

Oggi, da come potete vedere in calce l’autore ha condiviso la prima immagine della sua prossima storia, ovvero Demons Crest, una light novel tutta nuova in collaborazione con l’illustratrice Yukiko Horiguchi. La cover condivisa in basso è anche opera dell’artista e il profilo Twitter è quello dell’editore:

New VR Death Game Light Novel by "Sword Art Online" creator Reki Kawahara titled "Demons' Crest" with illustrations by Yukiko Horiguchi A group of teenagers are testing a new VR game but when they log out, it has fused with reality pic.twitter.com/E4Bl0PVrBW — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) October 6, 2022

Da come avete capito questa nuova serie sarà in collaborazione tra i due artisti e il primo volume di questa light novel dovrebbe anche uscire a breve. Ovviamente Demons Crest è stato fin da subito paragonato a Sword Art Online, per via dei suoi temi legati alla tecnologia.

Questa nuova serie di Kawahara utilizzerà infatti la nuova tecnologia in VR per condurre i protagonisti in un mondo virtuale da loro tanto amato e desiderato.

Questo nuovo videogioco è chiamato Actual Magic e successivamente a una partita con esso, successivamente all’uscita dal gioco, i protagonisti scopriranno che il mondo del videogioco si è fuso alla realtà e tutto non è più come era rimasto prima della “partenza” verso il mondo in VR.

Demons Crest è attualmente previsto per il 10 novembre in Giappone, mentre in Europa non ha ancora una data di uscita, anche se alla fine vista la notorietà dell’autore è solo questione di tempo che il tutto arrivi sui nostri scaffali. Abbiamo riportato tutto tramite CB.

Il protagonista è Yūma Ashihara, un ragazzo delle scuole medie con la passione per i videogiochi, specialmente quelli in VR. Successivamente a una sessione di gioco conclusa, e dopo la sconfitta di un boss di un dungeon da parte del protagonista, quest’ultimo si di-sconnette e torna al mondo reale, ma qualcosa è andato storto.

Il suo Avatar viene avvolto da una luce rossa e il ragazzino perde conoscenza. Ashihara si risveglia in un mondo diverso e incontra la sua compagna Sumika Watamaki, anche se nota che quest’ultima è diversa da come la conosceva.

Fonte Comic Book – Twitter