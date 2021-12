Sword Art Online: addio all’attrice e cantante Sayaka Kanda

L’attrice e cantante nipponica Sayaka Kanda ci lascia a soli 35 anni. Una notizia sconvolgente che i fan di Sword Art Online (e non solo) e gli addetti ai lavori faticano ad accettare.

La carriera di Sayaka Kanda è stata di livello assoluto. Oltre a prestare la propria voce al personaggio di Yuna per il film animato Sword Art Online: Ordinal Scale, la performer giapponese ha partecipato anche al doppiaggio di un film campione di incassi come Ralph spacca Internet.

Stesso dicasi per un videogioco estremamente popolare come Kingdom Hearts 3.

Il film citato poc’anzi si svolge tra gli eventi di Sword Art Online II e Sword Art Online: Alicization. La pelliccola ha incassato più di 1 miliardo di yen.

Il lungometraggio in questione ha ottenuto un enorme successo anche in Italia, tant’è che stato riproiettato in più occasioni nelle sale cinematografiche grazie al contributo di Dynit e Nexo Digital.

A seguire la sinossi dell’edizione Blu-ray distribuita da Dynit:

Nel 2022 il mondo della realtà virtuale è stato rivoluzionato dalla nuova invenzione del geniale programmatore Akihiko Kayaba: il NerveGear. È stato il primo sistema full-dive, e grazie ad esso si sono sviluppate infinite possibilità per i giochi online, i VRMMORPG. Nel 2026, un nuovo dispositivo chiamato Augma viene sviluppato per competere col NerveGear e il suo successore, l’Amusphere. Al contrario dei suoi predecessori, l’Augma non utilizza una funzione full-dive, ma sfrutta la realtà aumentata per immergere i partecipanti nel gioco. È sicuro, facile da usare, e consente ai giocatori di restare comunque coscienti: tutto questo lo rende immediatamente un successo sul mercato. Il gioco più popolare del sistema è Ordinal Scale, un ARMMORPG sviluppato esclusivamente per l’Augma. Kirito, Asuna e i loro amici hanno iniziato a giocarci da un po’, ma qualcosa di strano comincia ad accadere all’interno del gioco. Stanno per scoprire che Ordinal Scale non è solo un gioco per divertirsi..