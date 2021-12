Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night registra incassi da record in Giappone

Grande riscontro, ai botteghini, per Sword Art Online Progressive - Aria of a Starless Night

Il film Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night sta registrando incassi da record al box office del Sol Levante. Difatti, allo stato attuale vanta un totale a 1,32 miliardi di yen (pari 11,62 milioni di dollari) dopo sette settimane di programmazione.

Inoltre, il lungometraggio animato in questione è diventato l’ottavo film di animazione con il maggior incasso del 2021. Un risultato più che meritato per una produzione alquanto ambiziosa.

Sword Art Online Progressive: dettagli e manga in Italia

Ayako Kawano (Love Live!) dirige Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night presso gli studiA-1 Pictures (Fairy Tail).

Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld) cura il character design; Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione, mentre Yuki Kajiura continua a comporre la colonna sonora dopo gli anime precedenti.

Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka (Kirito) e di Haruka Tomatsu (Asuna), mentre Inori Minase doppierà Mito.

Reki Kawahara e abec hanno lanciato la serie di light novel Progressive nel 2012, come rivisitazione dell’arco narrativo di Aincrad della loro serie letteraria Sword Art Online.

In Italia J-POP ha pubblicato l’adattamento manga di Hideki Kimura in 7 volumi, disponibile anche in due cofanetti: