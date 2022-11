Netflix annuncia il progetto Gamera: Rebirth

Netflix ha recentemente annunciato a sorpresa un nuovo progetto su Gamera: Rebirth, il primo film che vede come protagonista il classico mostro giapponese del 2006. Questo film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming in un momento ancora da stabilire.

Al momento non possiamo dire se si tratta di una serie, uno speciale o un film. Tuttavia l’esistenza di questo nuovo progetto ha colto di sorpresa i fan. Per di più possiamo già condividere i primi dettagli presenti in un breve video teaser di Netflix che è possibile guardare in cima a questo articolo. Come si può immaginare l’entusiasmo degli appassionati è già palpabile.

Questo progetto di Netflix gode anche del pieno appoggio del regista Shusuke Kaneko, che in precedenza ha diretto la trilogia dei film di Gamera degli anni ’90. Per di più in precedenza aveva già avuto un’idea a tal proposito.

Sostiene infatti che quando ha avuto l’idea di Reiwa Gamera e ha fatto una proposta, la Kadokawa stava già lavorando a un nuovo progetto. Si definisce come un commentatore di baseball, che può mettere al servizio del team di Gamera tutta la sua esperienza. Quindi vorrebbe dare il suo contributo per raggiungere il successo con questo progetto. Tuttavia non è chiaro se sarà comunque coinvolto nel nuovo progetto.

I tre film di Shusuke Kaneko hanno ricevuto un’accoglienza incredibile già dal debutto. Negli anni successivi infatti i suoi film sono diventati i preferiti di moltissimi spettatori.

Il primo Gamera debutta nel 1965, un mostro gigante sputafuoco. Il personaggio è diventato un punto fermo del sottogenere giapponese dei film kaiju. Infatti è l’unico mostro gigante che è riuscito a competere con Godzilla di Toho.

Shusuke Kaneko ha poi riportato Gamera sotto i riflettori nel 1995 con Gamera: Guardian of the Universe. Questo film ha poi ricevuto due sequel che avrebbero portato il personaggio al successo globale in modo più intenso rispetto a molti dei sequel degli anni ’70.

Il successo di questi film è sopravvissuto nel corso degli anni anche grazie a Gamera The Brave, l’ultimo lungometraggio del franchise risalente al 2006. Da allora però non abbiamo visto nessun altro titolo, ma questo progetto Netflix rappresenta un appuntamento imperdibile.

