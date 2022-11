Godzilla: quale direzione prenderà il nuovo film senza Hideaki Anno?

Godzilla è tra i fenomeni artistico-culturali più famosi a livello mondiale e di recente abbiamo riportato che un nuovo film arriverà nel 2023.

Oggi però ci chiediamo quale direzione prenderà il nuovo film senza Hideaki Anno. Quando Godzilla è approdato per la prima volta negli anni ’50, è diventato uno dei mostri giganti più popolari mai introdotti sul grande schermo.

L’ultima volta che il re lucertola è arrivato nei cinema giapponesi, il regista di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, ha presentato ai fan del kaiju un’iterazione molto diversa del re dei mostri.

Il nuovo film è stato confermato con una data ben precisa, ossia il 3 novembre del prossimo anno. A quanto pare alla guida del film ci sarà Takahashi Yamazaki, il regista di Lupin III: The First.

Al di fuori di questa data di uscita e di un nuovo logo per il nuovo film di Godzilla, i dettagli sulla storia o su quale iterazione verrà utilizzata sono ancora un mistero.

La versione “Shin” potrebbe non tornare, nonostante il suo primo film finisca con un’anticipazione per il sequel che potrebbe portare alla rovina per i cittadini del Giappone.

Da quando Hideaki Anno ha presentato la nuova terrificante versione di Godzilla, la creatura è apparsa al di fuori del grande schermo. Probabilmente in modo più evidente agli Universal Studios Japan, dove il re lucertola ha combattuto contro i piloti della NERV di Neon Genesis Evangelion in un selvaggio crossover.

Lo stesso Anno è ancora attivo con l’universo di Shin, dato che sia Shin Ultraman che Shin Kamen Rider cercano di espandersi a livello globale. Il primo ha già riscontrato una buona accoglienza nelle sale in Giappone. Il secondo invece arriverà il prossimo marzo, diversi mesi prima di questo nuovo film.

Sebbene appena confermato, lo “Shin Universe” ha rilasciato artwork e materiale promozionale che vedono Godzilla, Kamen Rider, Ultraman e persino l’unità EVA 01 fianco a fianco. Molti credono che uno “Shin Crossover” potrebbe eventualmente arrivare sul grande schermo.

Fonte – Comicbook