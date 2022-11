Godzilla è sicuramente uno dei franchise più noti al mondo, fautore di diverse altre opere che hanno attinto alla sua natura, come ad esempio Evangelion, Power Rangers, Kaiju No. 8 e davvero tanti altri.

Nel corso della giornata d’ieri tramite l’account Twitter ufficiale del franchise è stato diffuso un nuovo e misterioso poster, a quanto pare celebrativo e rivelatorio di un prossimo film dedicato alla lucertola gigante più famosa al mondo.

Al momento non abbiamo dettagli, tranne che sarà prodotto dalla Toho, e sarà diretto dal noto regista Takahashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon 3, Lupin III: The First). Il film è previsto per il 3 novembre 2023. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Tutto arriva da Cb.

Godzilla: annunciato un nuovo film per il 2023

Godzilla ed Evangelion possono sembrare distanti, ma da quello che abbiamo potuto constatare hanno molto in comune specie se consideriamo la passione di Anno e Sadamoto per quanto riguarda il genere “kaiju”, ovvero il tipo di film di origine nipponica con al centro i mostri giganti appunto.

Senza ombra di dubbio il famoso franchise “mecha” ha tratto molto ispirazione da questo genere di film, specie per quanto riguarda i combattimenti presenti all’interno dell’anime e del manga e per questo è nato anche questo bellissimo crossover visionabile in calce.

Tramite un post di Gormaru su Twitter possiamo ammirare un video promozionale che annuncia l’arrivo di un gioco pachinko crossover di prossima uscita in Giappone, dopo appunto i due iconici personaggi si sfidano in uno scontro abbastanza alla pari, finché non arrivano altre creature a distruggere la città dove Godzilla ed Eva-01 si stanno sfidando.

Forse questa è stata l’influenza maggiore da parte di Godzilla, visto che Anno ha creato il volto della sua saga animata di Evangelion proprio per via di questo franchise noto in tutto il mondo, che a oggi conta numerosi prodotti audio visivi e crossover eccezionali con altri personaggi, come avvenuto con Kong ad esempio.

Non ci resta che attendere quindi buone nuove da parte della Toho a proposito del nuovo film, che puntualmente dovrebbe arrivare anche in Italia come avvenuto con le scorse pellicole della trilogia conclusasi con il film di Godzilla e Kong insieme.

Fonte Comic Book – Twitter