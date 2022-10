Godzilla Vs Eva - 01: online il video dello scontro!

Godzilla ed Evangelion possono sembrare distanti, ma da quello che abbiamo potuto constatare hanno molto in comune specie se consideriamo la passione di Anno e Sadamoto per quanto riguarda il genere “kaiju”, ovvero il tipo di film di origine nipponica con al centro i mostri giganti appunto.

Senza ombra di dubbio il famoso franchise “mecha” ha tratto molto ispirazione da questo genere di film, specie per quanto riguarda i combattimenti presenti all’interno dell’anime e del manga e per questo è nato anche questo bellissimo crossover visionabile in calce.

Tramite un post di Gormaru su Twitter possiamo ammirare un video promozionale che annuncia l’arrivo di un gioco pachinko crossover di prossima uscita in Giappone, dopo appunto i due iconici personaggi si sfidano in uno scontro abbastanza alla pari, finché non arrivano altre creature a distruggere la città dove Godzilla ed Eva-01 si stanno sfidando.

Pachinko Machine Godzilla vs. Evangelion – G Cells Awakening PV1 pic.twitter.com/0be0VA31Xz — GORMARU (@GormaruIsland) October 17, 2022

La qualità della CGI non è delle migliori ma allo stesso tempo la clip è abbastanza spettacolare e sicuramente regala bei momenti al pubblico amante dei due franchise. Tutto arriva da Comic Book.

Evangelion 3.0+1.01, il film finale della tetralogia “Rebuild” è stata proiettato per un evento speciale anche nelle sale cinematografiche italiane, ottenendo purtroppo solo un mediocre successo; forse il tutto è dipeso anche dalla disponibilità del film su Prime Video.

Comunque questo film a quanto pare riceverà anche una versione Blu-Ray, in uscita in Giappone l’8 marzo del 2023, e stando alle ultime notizie all’interno ci sarà una clip bonus mai vista o inserita prima all’interno di nessun film, o episodio.

Ovviamente anche la versione DVD conterrà questa clip, insieme ai tanti e soliti contenuti speciali che di solito si trovano nelle edizioni home-video. Studio Khara ha dato questa conferma del suo Twitter, e anche una breve clip recente preannuncia la data d’uscita di questo prodotto.

Neon Genesis Evangelion è un’opera complessa è altamente stratificata, colma di simbolismo e filosofie personali e soggettive, capaci nel corso degli anni di creare una storia unica, capace di mutare e mostrare cose nuove a ogni visione.

Senza ombra di dubbio nonostante siano presenti dei combattimenti e dei concetti “mecha” altamente spettacolari a livello visivo e di design, quello che più fa discutere ed empatizzare è sicuramente la caratterizzazione e la scrittura dei personaggi. Shinji, il protagonista della storia, si pone e interagisce con diverse figure caratteristiche capaci nel tempo di regalare sempre concetti nuovi e stratificati.

