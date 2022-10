Evangelion 3.0+1.01, il Blu-Ray/DVD avrà una clip aggiuntiva inedita

Evangelion 3.0+1.01, il film finale della tetralogia “Rebuild” è stata proiettato per un evento speciale anche nelle sale cinematografiche italiane, ottenendo purtroppo solo un mediocre successo; forse il tutto è dipeso anche dalla disponibilità del film su Prime Video.

Comunque questo film a quanto pare riceverà anche una versione Blu-Ray, in uscita in Giappone l’8 marzo del 2023, e stando alle ultime notizie all’interno ci sarà una clip bonus mai vista o inserita prima all’interno di nessun film, o episodio.

Ovviamente anche la versione DVD conterrà questa clip, insieme ai tanti e soliti contenuti speciali che di solito si trovano nelle edizioni home-video. Studio Khara ha dato questa conferma del suo Twitter, e anche una breve clip recente preannuncia la data d’uscita di questo prodotto. Trovate tutto in calce e sul sito ufficiale. Noi abbiamo riportato tutto tramite ANN e Twitter.

Evangelion 3.0+1.01, il Blu-Ray/DVD avrà una clip aggiuntiva

Neon Genesis Evangelion è un’opera complessa è altamente stratificata, colma di simbolismo e filosofie personali e soggettive, capaci nel corso degli anni di creare una storia unica, capace di mutare e mostrare cose nuove ad ogni visione.

Senza ombra di dubbio nonostante siano presenti dei combattimenti e dei concetti “mecha” altamente spettacolari a livello visivo e di design, quello che più fa discutere ed empatizzare è sicuramente la caratterizzazione e la scrittura dei personaggi. Shinji, il protagonista della storia, si pone e interagisce con diverse figure caratteristiche capaci nel tempo di regalare sempre concetti nuovi e stratificati.

Evangelion così come Attack on Titan, Akira e tanti altri sono rimasti impressi nella memoria del pubblico anche per via delle colonne sonore, che da sempre sono una parte rilevante di una produzione audiovisiva o videoludica.

Recentemente abbiamo scoperto che il compositore di Neon Genesis Evangelion Shiro Sagisu ( Bleach, Shin Godzilla) che sarà il direttore musicale in collaborazione con la Hollywood Chamber Orchestra.

A tal proposito ha poi dichiarato: “Le colonne sonore di Genshin Impact sono ben realizzate e offrono una bella immedesimazione del titolo, oltre a essere delle ottime musiche già di per se. Insieme al team HOYO-MiX abbiamo deciso di dare un tocco nuovo a queste musiche cercando di donargli uno spirito pop, rock e jazz, sperando di accontentare il pubblico intorno a questo famigerato fenomeno”.

Fonte ANN – Twitter – Sito ufficiale