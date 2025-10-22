Ritorno al Futuro compie 40 anni: i grandi mangaka giapponesi celebrano il film con illustrazioni inedite

Quarant’anni e non sentirli. Nel 2025 Ritorno al Futuro compie 40 anni, sì, proprio quarant’anni. Il film di Robert Zemeckis che ha fatto innamorare milioni di persone continua a essere un punto di riferimento per chi ama i viaggi nel tempo. E il Giappone, che da sempre ha un debole per questa saga, ha deciso di festeggiarlo a modo suo: con una serie di illustrazioni inedite realizzate da alcuni dei più grandi mangaka e illustratori in circolazione.

L’annuncio è arrivato il 21 ottobre, e non è certo una data scelta a caso. Chi ha visto il secondo film sa bene che è proprio il giorno in cui Marty McFly vola nel “futuro”. Un piccolo dettaglio che rende questo tributo ancora più speciale e perfettamente in linea con lo spirito della saga, come se la DeLorean avesse davvero attraversato i decenni per arrivare fin qui.

A rendere omaggio a Ritorno al Futuro ci saranno autori del calibro di Masakazu Katsura (Video Girl Ai) e Masanori Morita, insieme a un gruppo di artisti che rappresenta diverse generazioni di creatori giapponesi. Tra i partecipanti troviamo anche Koji Inada (Dragon Quest: La grande avventura di Dai), Kazushi Hagiwara (Bastard!!), Akira Miyashita (Classe di ferro), Raita Kazama (character designer di Xenoblade), Naoki Saito (illustratore ufficiale del Pokémon Trading Card Game) e Ryo Fujiwara (A3! Season Spring & Summer).

Tutte queste opere verranno mostrate alla Tokyo Comic Convention 2025, che si terrà dal 5 al 7 dicembre al Makuhari Messe di Chiba. Ci sarà un’area dedicata proprio al quarantesimo anniversario del film, dove i visitatori potranno vedere da vicino le illustrazioni, trovare prodotti esclusivi e rivivere la magia di Ritorno al Futuro in chiave tutta giapponese.

Un modo unico per celebrare non solo un capolavoro del cinema, ma anche il legame speciale tra cultura pop occidentale e arte giapponese, un ponte che, a quanto pare, continua a viaggiare nel tempo proprio come la mitica DeLorean.