Evangelion così come Attack on Titan, Akira e tanti altri sono rimasti impressi nella memoria del pubblico anche per via delle colonne sonore, che da sempre sono una parte rilevante di una produzione audiovisiva o videoludica.

Questo porta tantissimi contenuti e le musiche toccano corde emotive nello spettatore che le immagini non sfiorano, creando un connubio perfetto che di certo non è facile dimenticare. Proprio per questo, grazie al successo musicale di alcune produzioni vengono messe in scena dei concerti a tema, volti a celebrare il successo di anime, in questo caso.

In merito al noto videogioco e del suo annuncio per quanto riguarda una prossima trasposizione animata, arriverà “Genshin Concert 2022” il 2 ottobre, il concerto dedicato a uno dei fenomeni più rilevanti di sempre in campo multipiattaforma, infatti il titolo è disponibile per GeForce Now, PlayStation 4, Android, PlayStation 5, iOS, Microsoft Windows, iPadOS.

Come accennato parteciperà a questo evento anche il compositore di Neon Genesis Evangelion Shiro Sagisu ( Bleach, Shin Godzilla) che sarà il direttore musicale in collaborazione con la Hollywood Chamber Orchestra. Eímear Noone (Overwatch, Hearthstone) sarà il direttore d’orchestra.

Vi avvertiamo di questa notizia perché questo concerto sarà visibile a tutti gli appassionati gratuitamente a partire dallo stesso 2 ottobre sul canale ufficiale di Genshin Impact. Il concerto durerà 75 minuti e sarà un tripudio incredibile di tutte le emozioni lasciate dal videogioco in questione, che sta per ricevere anche una versione anime.

Il compositore di Evangelion sarà il direttore musicale del concerto di Genshin Impact

Il compositore di Evangelion ha successivamente commentato: “Le colonne sonore di Genshin Impact sono ben realizzate e offrono una bella immedesimazione del titolo, oltre a essere delle ottime musiche già di per se. Insieme al team HOYO-MiX abbiamo deciso di dare un tocco nuovo a queste musiche cercando di donargli uno spirito pop, rock e jazz, sperando di accontentare il pubblico intorno a questo famigerato fenomeno”.

HoYoverse (ex miHoYo) ha lanciato il gioco free-to-play Genshin Impact in tutto il mondo nel settembre 2020 e da lì è stato tutto un crescendo. Il gioco è disponibile come accennato su iOS, Android, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 e prossimamente anche su Nintendo Switch. Abbiamo riportato tutto tramite il comunicato di ANN.

Fonte ANN