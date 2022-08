Neon Genesis Evangelion è un’opera complessa è altamente stratificata, colma di simbolismo e filosofie personali e soggettive, capaci nel corso degli anni di creare una storia unica, capace di mutare e mostrare cose nuove ad ogni visione.

Senza ombra di dubbio nonostante siano presenti dei combattimenti e dei concetti “mecha” altamente spettacolari a livello visivo e di design, quello che più fa discutere ed empatizzare è sicuramente la caratterizzazione e la scrittura dei personaggi. Shinji, il protagonista della storia, si pone e interagisce con diverse figure caratteristiche capaci nel tempo di regalare sempre concetti nuovi e stratificati.

Con Neon Genesis Evangelion: la pura malvagità nel cuore di Gendō Ikari vogliamo portare in alto uno dei personaggi migliori del franchise, nonché un villain scritto egregiamente che da sempre si pone come una delle figure paternali peggiori di sempre, insieme al sempreverde Goku.

Per quanto il protagonista del manga di Toriyama non sia un buon esempio, la sua ingenuità lo pone sotto la figura di Gendō, che sostanzialmente si rivela una persona malvagia e dal cuore oscuro, capace solamente di sfruttare suo figlio per i suoi scopi di distruzione e conquista.

Neon Genesis Evangelion: la pura malvagità nel cuore di Gendō Ikari!

Come ampiamente discusso nella nostra classifica che raccoglieva i villain di anime e manga shonen meglio scritti di sempre, abbiamo messo in luce i fattori incisivi di queste figure altamente affascinanti, che comprendevano una solida scrittura in background oltre che una realizzazione efficace e sempre capace di sorprendere e conquistare tramite silenzi, dialoghi e gesti se vogliamo “epocali”.

Anche Gendō Ikari possiede queste qualità e nonostante sia un pessimo padre e un uomo malvagio, stiamo parlando di uno dei personaggi più amati/odiati di Evangelion, per via delle sue grandi sfumature presenti sia direttamente che indirettamente nella sua anima.

Nonostante sia un personaggio di fantasia quest’ultimo, così come gli altri protagonisti della storia, riesce ad essere sorprendentemente realistico e comprensivo del nostro mondo, e pensandoci potrebbe far parte tranquillamente del nostro modo di vivere, intendere e volere.

Così come per tutto il resto della simbologia di Neon Genesis Evangelion, anche il padre di Shinji ha delle caratteristiche e “meccaniche” nascoste, rivelate solamente a chi sa vedere, a chi sa ascoltare la tenebrosa discesa dell’uomo, che con lo scandire dei battiti del suo cuore malvagio riesce a comporre una musica comunque irresistibile e “attraente” per il pubblico che ancora oggi ama e odia alla follia il suo autore.

Un padre con la sete di conquista

Gli atti ignobili contro il figlio Shinji non sono fini a loro stessi ma anzi, quasi sicuramente sono anche il frutto di tutte le paure, le inquietudini e la depressione destabilizzante del ragazzo, che ogni giorno combatte contro i suoi demoni da solo, facendo fronte anche ad una solitudine allarmante per un soggetto del genere.

Infatti notiamo ampiamente le interazioni di Shinji verso Rei, Minato, Asuka, Maya e le altre figure femminili della storia, che fin da subito si pongono come il punto debole del protagonista non solo in termini “sentimentali” ma anche “colloquiali”, confermando ancora una volta l’effetto di un affetto genitoriale mancato in Shinji, che da sempre si trascina un bagaglio pesante fatto di mancanze e insicurezze.

Per la storia Gendō Ikari è importante anche per questo, ovvero per lo sviluppo, la crescita e la decadenza del protagonista, che lo condurrà ad un finale distopico, incerto e altamente soggettivo, capace di sprigionare nel corso del tempo sempre più teorie e congetture a tal proposito: Gendō è senza ombra di dubbio il fulcro di Evangelion non solo per la sua scrittura, ma anche per le influenze e le incisive demotivazioni nel protagonista, che successivamente si pongono appunto come tema centrale.

Come accennato inizialmente questo villain estremamente sfaccettato e stratificato nasconde come spesso accade in Neon Genesis Evangelion delle simbologie recondite spesso non chiare, imprecise, che alla fine dei conti devono essere prese ed analizzate da ogni singolo spettatore/lettore, che nel corso del tempo potrebbe anche cambiare la sua visione delle cose, vista anche la formula del “cambiamento” presente nella figura dell’essere umano.

Ad un certo punto della storia è anche lecito chiedersi il motivo, o i motivi per cui Gendō è diventato così ostico, cinico e malvagio verso l’umanità e verso il figlio, cancellando tutto l’amore di un padre, un amore “d’obbligo” per formare una giovane mente, inevitabilmente intaccata dal suo trascorrere genitoriale: Gendō Ikari è il fautore dell’instabile protagonista, il creatore e risolutore dell’evoluzione di Shinji che con le sue sole forze deve rialzarsi e dimostrare il suo valore in completa solitudine.

Uno dei villain migliori di sempre

I moventi che potrebbero scaturire la formazione del villain di certo non sono evidenziati nel corso della storia, ma come anticipato possono essere letti dallo spettatore in maniera soggettiva e proprio per questo Gendō Ikari si pone come uno dei villain meglio scritti di sempre, se non il personaggio più rilevante e incisivo di Neon Genesis Evangelion.

Oltre la sua totale mancanza di amore verso suo figlio, il personaggio si presenta anche come una personalità apatica e priva di passione per il contatto umano, che a sua volta serve solamente per raggiungere i suoi scopi, senza un ulteriore aggiunta di nessun tipo di rapporto.

Questo rasenta la pura malvagità di un cuore altamente oscuro e impenetrabile all’emozione e il sentimento umano, che avvicina Gendō Ikari più a un robot che una persona, permettendo di pensare che l’uomo stia attraversando uno stadio evolutivo esente dalle attuali funzioni caratteriali trasformandosi in una “macchina” vera e propria.