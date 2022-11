Yu-Gi-Oh!: l’aggiornamento delle nuove carte limitate e proibite suscitano controversie

Konami ha recentemente aggiornato la lista relativa alle carte limitate e proibite di Yu-Gi-Oh! Master Duel e in questo modo ha messo in difficoltà alcuni potenti deck. Chiaramente questa decisone ha suscitato delle controversie tra gli appassionati, dato che non tutti sono felici con questo aggiornamento.

Con l’aggiornamento, alcune carte, tra cui la carta magica Collasso Magico, è ora illimitata. Invece la carta trappola Essenza Anti-Magia è ora Semi-Limitato.

Nel frattempo, sia Galatea, l’Automa Orcusestra che Genex Alleato Uomo Uccello sono passati da 1 a 2. Infine, Statua Barriera dei Venti Tempestosi è passata da 3 a 0. In altre parole adesso è una carta proibita.

Ovviamente, il punto di discussione più importante è la rimozione di Statua Barriera dei Venti Tempestosi da tutti i deck. Chiaramente, tutti i giocatori che non utilizzano queste due carte è soddisfatto di questi cambiamenti, mentre coloro che ne utilizzavano una o entrambe sono meno contenti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MasterDuelSite. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

A new Forbidden & Limited List has been announced for Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL – Going into effect on December 1st! Full Details: https://t.co/wYza7UhxK6#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/JlOOaAkvuV — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) November 16, 2022

L’altro grande punto di discussione continua ad essere relativo alla carta Maxx “C” che evita i cambiamenti. Tuttavia a questo punto tutti gli appassionati di Yu-Gi-Oh! dovrebbero aspettarsi che Konami non stia apportando molte modifiche.

Dunque in base a quanto riportato da questo aggiornamento che entrerà in vigore dal 1° dicembre, il deck Migrabrezza ha subito dei cambiamenti importanti. Si tratta di un archetipo che si concentra sull’Evocazione Normale/Tributo più volte per turno che ha debuttato in Burst of Destiny.

L’archetipo è composto da mostri di Livello 1 e Livello 10 Acqua e Vento Bestia Alata, ispirati al viaggio migratorio di tre sterne artiche che attraversano diversi continenti e incontrano diversi uccelli. Il nome “Migrabrezza” è una combinazione delle parole “volare”, “vagare” e appunto “brezza”.

Una delle carte più potenti del deck Migrabrezza è proprio Statua Barriera dei Venti Tempestosi, adesso proibita. Si tratta di una barriera estremamente potente per il mazzo, poiché il deck non ha bisogno di alcuna evocazione speciale per raggiungere il proprio turno. Dunque ha effetto solo sull’avversario. Per non parlare del fatto che Migrabrezza e i Venti Inesplorati è storicamente uno dei più difficili attribuire a convocazione speciale.