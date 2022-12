JoJo: Stone Ocean presenta un cameo con Astro Boy

L’anime de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean è andato in onda con gli ultimi episodi dell’adattamento animato di Netflix.

L’anime in generale di JoJo ha intrattenuto i suoi appassionati per un decennio, ma le avventure non finiscono qui. Questo si può affermare grazie ad un nuovo portatore di Stand introdotto durante gli episodi finali di Stone Ocean.

Mentre Weather Report e Anasi sono riusciti a trovare un passaggio nel tentativo di raggiungere le eroine di Stone Ocean. In questa fase si sono imbattuti in un problema caratterizzato da uno Stand, noto come “Bohemian Rhapsody”.

L’abilità di questo potere psichico è quella di dare vita a personaggi immaginari. Interpretando la storia di ogni personaggio, metteva i due eroi in pericolo mortale.

Mentre Anasi e Weather Report si sono trovati a combattere contro personaggi sia reali che immaginari, tra cui Pinocchio, Biancaneve, I sette nani, Van Gogh e un gruppo di capre terrificanti, i personaggi dell’anime hanno fatto solo una breve apparizione.

A tal proposito oggi riportiamo che grazie a questo potere, diversi famosi personaggi degli anime come Gigantor e Astro Boy hanno fatto la loro comparsa mentre volavano nel cielo.

Si può vedere con un gruppo di bambini, più avanti nella serie, che vedeva Batman in una scena esilarante prima che lo Stand venisse finalmente abbattuto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider HamoodJoNagai. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Here we go! Devid production didn't disappoint me, Mazinger Z, Tetsujin and Astro boy appeared in JoJo: Stone Ocean anime. pic.twitter.com/WeC5jAxe7t — Hamood Joatous (@HamoodJoNagai) December 1, 2022

Bohemian Rhapsody è estremamente potente e può influenzare il mondo intero causando un caos indicibile.

Nonostante la sua portata e la natura esoterica del suo potere rendano impossibile difendersi con mezzi convenzionali, alla fine può essere sconfitto dal suo stesso potere.

L’utilizzatore dello Stand di Bohemian Rhapsody potrebbe sembrare un semplice criminale dotato di tale potere grazie a Pucci. Tuttavia il suo background ricorda uno dei più grandi villain della serie.

Questo portatore di Stand, insieme a molti altri, appare nell’Oceano di Pietra come parte dei “Figli di Dio”, i fratellastri di Giorno Giovanna che potrebbero non essere vampiri, ma hanno chiaramente seguito le orme del padre quando arriva a combattere i Joestars.