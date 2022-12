La Lucasfilm ha finalmente diffuso il trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinto capitolo delle avventure cinematografiche dell’avventuroso archeologo interpretato da Harrison Ford. La rivelazione è avvenuta nell’ambito della CCXP, la Comic Con Experience di San Paolo, in Brasile, in una giornata che ha visto il rilascio anche dei nuovi film dei Guardiani della Galassia e dei Transformers.

In uscita il 30 giugno 2023 negli Stati Uniti (ma il trailer italiano indica un generico “Estate 2023), il film è diretto da James Mangold, che diventa la prima persona oltre a Steven Spielberg a dirigere un film di Indy. I precedenti film di Mangold includono Logan e Le Mans ’66 – La grande sfida (Ford v Ferrari). Spielberg è ancora coinvolto come produttore, mentre George Lucas, autore degli altri quattro film di Indiana Jones, non è coinvolto nel sequel.

Nel trailer de La Ruota del Destino si vede Indiana Jones impegnato in un inseguimento ad alta velocità su un cavallo, mentre usa la sua famosa frusta. Compare anche John Rhys-Davies che riprende lo storico ruolo di Sallah. Ci sono anche diverse sequenze di un Harrison Ford ringiovanito in CGI, compreso un momento in cui sembra essere catturato dai nazisti.

La storia sembra quindi essere ambientata in due piani temporali, ma tra i fan sta avanzando l’ipotesi che possano essere coinvolti in qualche maniera dei viaggi temporali. Indiana Jones, notoriamente, non è estraneo all’occulto o alle stranezze. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo è stato ampiamente criticato per l’introduzione degli alieni nel franchise e per il fatto che lo stesso Indy è sopravvissuto a un’esplosione nucleare nascondendosi in un frigorifero. Il viaggio nel tempo, quindi, sembra un passo indietro rispetto a questa scala, ma continua a suscitare opinioni contrastanti.

Phoebe Waller-Bridge, protagonista di Fleabag, interpreta la figlioccia di Indy, Helena, mentre Mads Mikkelsen interpreta il cattivo Voller. Boyd Holbrook interpreta il suo lacchè Klaber. Tra gli altri membri del cast figurano Thomas Kretschmann, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones e Olivier Richters.