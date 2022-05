Indiana Jones 5: prima foto e data di uscita

Harrison Ford ha fatto un’apparizione a sorpresa alla Star Wars Celebration 2022, per augurare al compositore John Williams un felice 90° compleanno… e anche per parlare del prossimo film di Indiana Jones, di cui ha mostrato anche la prima foto ufficiale.

Ford, insieme al regista di Indiana Jones James Mangold, si è unito al presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy sul palco per mostrare la prima foto del quinto film, ancora senza titolo, e anche per condividere la data di uscita: 30 giugno 2023.

Questo nuovo film di Indiana Jones è interpretato da Harrison Ford (chi altri?), insieme a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Boyd Holbrooke, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann e Toby Jones.

SI tratta del primo progetto cinematografico non legato a Star Wars di Lucasfilm dalla sua acquisizione da parte della Walt Disney Company, ed arriva finalmente nelle sale dopo una lunghissima serie di rinvii.

Lo sviluppo del film è iniziato quasi immediatamente dopo Indiana Jones e il Regno del teschio di cristallo del 2008, che aveva riabbracciato Harrison Ford come protagonista dopo 19 anni.

Il film era stato accolto con reazioni contrastanti da parte della critica e del pubblico, e i fan scontenti hanno rapidamente chiesto a gran voce una quinta puntata, che fosse maggiormente di loro gradimento.

Il produttore George Lucas e il regista Steven Spielberg stavano lavorando a intermittenza sulle prime idee per la storia di un quinto film quando Lucas ha venduto l’intera sua impresa Lucasfilm a The Walt Disney Company nel 2012. Mentre la Disney ha scelto di concentrarsi sulle proprietà della Lucasfilm di Star Wars, Spielberg è rimasto coinvolto nello sviluppo del prossimo film di Indiana Jones con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy.

La Disney ha annunciato formalmente il film nel 2016, con Spielberg come regista e Marshall e Kennedy come produttori, fornendo una data di uscita prevista per il 2019. Il programma di lavoro di Spielberg, tuttavia, così come la mancanza di una sceneggiatura soddisfacente, ha ritardato il progetto e spostato la data di uscita nel 2021.

Spielberg ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica di regista all’inizio del 2020, ma sarebbe rimasto come produttore esecutivo, con il regista di Logan James Mangold in seguito coinvolto nel progetto.

Una nuova sceneggiatura è stata co-scritta da Mangold, consentendo finalmente l’inizio delle riprese lo scorso anno sulla scia del lockdown dovuto al coronavirus (COVID-19), con una nuova data di uscita nel 2023. Poco dopo l’inizio delle riprese, tuttavia, l’allora 78enne Ford ha subito un infortunio alla spalla sul set durante le riprese ed è stato costretto a rimanere fermo per tre mesi mentre il programma delle riprese è stato adattato per adattarsi alla sua assenza.