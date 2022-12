Il trailer di Transformers: Il Risveglio

In occasione della CCXP, la Comic Con Experience di San Paolo in cui si sono visti in anteprima altri trailer attesissimi come quelli di Guardiani della Galassia Vol 3 e Indiana Jones e la Ruota del Destino, è stato rilasciato anche quello di Transformers: Il Risveglio.

Da quanto si vede nel trailer Transformers: Il Risveglio (in originale Transformers: Rise of the Beasts) è un seguito di Bumblebee, il film del 2018 che faceva in un certo senso da prequel rispetto alla serie di film di Michael Bay inaugurata nel 2007.

Ambientato nel 1987, Bumblebee vedeva l’Autobot omonimo e i suoi compagni, tra cui Optimus Prime, con un look che rimandava direttamente ai giocattoli e ai cartoni animati di quegli anni, ovvero ai Transformers “G1”, come sono ora noti. A differenza di quanto fatto nei film di Bay, i robot mantenevano più riconoscibili gli elementi dei veicoli di cui hanno assunto le sembianze anche da “trasformati”.

In Transformers: Il Risveglio, da quanto si può vedere nel trailer, si è in una via di mezzo tra il look “G1” e quello dei film di Bay. Il film infatti è ambientato negli anni ‘90 e vede l’introduzione live action di un altro fortunato franchise dei Transformers, ovvero Beast Wars (usciti in Italia come Biocombat), serie animata in CGI (rivoluzionaria per l’epoca) che fece da sequel alla serie classica. Il trailer infatti si apre proprio con il confronto tra Optimus Prime e Optimus Primal, robot in grado di trasformarsi in un gorilla.

Alcuni personaggi sono diversi dalla versione classica: Mirage (qui una Porsche invece che una monoposto da Formula Uno) e Wheeljack (che diventa un furgoncino Volkswagen invece che l’iconica Lancia Stratos), mentre Optimus Prime e Arcee sembrano aver mantenuto le rispettive trasformazioni, mentre il passaggio di Bumblebee da maggiolino a Camaro era già stato mostrato nel film precedente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steven Caple Jr. (@stevencaplejr)

Transformers: Il Risveglio vede tra gli attori “umani” Michelle Yeoh, Anthony Ramos e Dominique Fishback, è diretto da Steven Caple Jr ed è in uscita a giugno 2023, anche se il trailer non indica il giorno preciso.