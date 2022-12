Genshin Impact Anime: tutto quello che sappiamo del progetto annunciato

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa del Genshin Impact Anime, tratto dall’omonimo videogioco diventato di culto tra gli appassionati, proviamo a fare un punto su ciò che sappiamo del progetto finora.

Come detto, tramite un trailer mostrato durante il Tokyo Game Show HoYoverse ha annunciato che, come tanti predecessori, anche Genshin Impact avrebbe avuto la sua versione anime, e che la stessa è nelle mani dello Studio Ufotable. Studio che si è occupato finora tra gli altri – con successo – delle trasposizione dei manga di Demon Slayer e Fate/Stay Night. Ricordiamo che il film Demon Slayer – Il Treno Mugen ha incassato la bellezza di 40,5 miliardi di yen, diventando il più grande successo di sempre in Giappone.

L’evento in questione era la presentazione dell’aggiornamento 3.1 del videogioco, per acchiappare subito tutti i suoi fan – sempre più numerosi – e farli drizzare sull’attenti. La versione 3.1 ha introdotto alcune novità. Una nuova area desertica, finora sconosciuta e quindi inesplorata. Nuovi personaggi, nemici ed eventi dedicati. Per il secondo anniversario del gioco, che ha coinciso con la presentazione, anche regali per tutti i giocatori come spesso capita in queste occasioni.

Genshin Impact Anime: dettagli e teorie sul progetto

Come potete vedere dal concept trailer, le informazioni ad oggi sono poche. Il Genshin Impact Anime è attualmente in fase di sviluppo ma dall’aspetto visivo ci sembra che lo Studio Ufotable potrà far sognare i fan del gioco ancora una volta. I paesaggi e le inquadrature mostrate sono davvero mozzafiato e restituiscono appieno l’esperienza di gameplay.

Anche l’atmosfera, le musiche e i personaggi presentati sembrano far entrare gli spettatori in quel mondo così vasto e variegato. I personaggi sono quelli della storia originale – Aether e Lumine – ma non sappiamo se questo varrà anche per il progetto finito oppure se esplorerà solo una parte di quell’enorme universo con magari alcune new entry, come ha fatto ad esempio Netflix con Arcane tratta da League of Legends. All’inizio del gioco si può scegliere chi dei due protagonisti impersonare, e l’altro diventa quello da salvare.

Le frasi alla fine del trailer danno qualche ulteriore indizio. “Long Term Project Launch” fa pensare a un progetto a lungo termine che comprenda uno o più film, oppure una serie tv anime, e non solamente una serie di corti come si era pensato inizialmente. Una teoria che parrebbe confermata anche dall’altra frase che risuona: “Let’s step into this vast magical world of adventure together!”

Le immagini tolgono comunque davvero il fiato, accrescono l’hype del fandome e fanno ben sperare. Incrociamo le dita, sperando in un ampiamento anche dell’esperienza di gioco.

Per quanto riguarda la trama del Genshin Impact Anime un’anticipazione – non confermata ufficialmente – potrebbe essere arrivata da un leak dell’utente di Reddit Liuuzaki, ovvero che si tratterà di un prequel, che tratterà la caduta di Khhaenri’ah. In quel caso, la storia sarebbe ambientata prima dell’arrivo di Lumine e Aether su Teyvat, che non sarebbero più al centro della trama. A quel punto nuovi personaggi anche inediti potrebbero arricchire la lore del gioco, insieme a nuove location, tutto prima della guerra degli Archon.

Genshin Impact: di cosa parla il videogioco?

Del resto la trasposizione anime di videogiochi e manga di successo è spesso chiesta a gran voce direttamente dai fan o comunque prosieguo naturale di un passaparola tra appassionati. Ma di cosa parla il videogioco?

Genshin Impact è un action RPG open world e free-to-play sviluppato dalla software house cinese miHoYo, pubblicato il 28 settembre 2020 per Windows, iOS, Android e PlayStation 4 e il 28 aprile 2021 per PlayStation 5. È in arrivo anche una versione per Nintendo Switch. Fuori dalla Cina la versione del gioco per Windows è stata pubblicata da Cognosphere a partire da dicembre 2021, un’azienda di proprietà di Mihoyo con sede a Singapore. In seguito, dal 13 febbraio 2022, tutte le versioni del gioco non in lingua cinese sono passate sotto la pubblicazione di HoYoverse. Un’altra sussidiaria di miHoYo nata al posto di Cognosphere, per poter gestire e pubblicare i suoi prodotti fuori dalla Cina. Il successo del videogame è stato quasi istantaneo e poi presto in crescita.

Il videogioco più costoso mai prodotto ha avuto però anche un ottimo ritorno di introiti alle vendite. Nelle sole prime due settimane, le vendite hanno superato i 100 milioni di dollari. Dopo un mese, le sole versioni mobile erano arrivate a 287 milioni di dollari.

Il gioco si svolge nel mondo di Teyvat, diviso in varie nazioni. Le sette più importanti sono: Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan e Snezhnaya. Ognuna è ispirata a un’area geografica reale: l’Europa centrale, la Cina, l’Arcipelago Giapponese, l’India e il Medio Oriente. Ognuna è governata da un arconte, una divinità collegata ad un elemento e ad un ideale che viene adorato dal proprio popolo. Gli arconti però non sono immortali e si sono succeduti nei millenni sia attraverso la pace che la guerra. Fino a cinque secoli prima degli eventi del gioco, esisteva Khaenri’ah, una nazione avanzata creata dall’uomo. I suoi abitanti non veneravano alcun dio e la nazione venne distrutta dagli dèi, le cui rovine giacciono nel sottosuolo.

Nei cieli di Teyvat sorge Celestia, un’isola volante dove dimorano gli dèi e degli umani che per le loro imprese sono ascesi allo stato di divinità, nonché fonte dei poteri divini degli arconti. Gli arconti infatti possono decidere di donare ad alcune persone particolarmente meritevoli una gemma, detta “Visione”. L’oggetto consente loro di utilizzare capacità legate all’elemento a cui appartiene. Ogni personaggio giocabile ne possiede una, ad eccezione del Viaggiatore, che può misteriosamente manipolare tutti gli elementi dell’universo.