Genshin Impact ha finalmente confermato la sua versione anime, successivamente ad un annuncio pubblicato poco tempo fa a tal proposito. Lo Studio di animazione che lavorerà al progetto sarà il famigerato Ufotable già noto per l’animazione creata per la trasposizione animata del manga di Demon Slayer.

Da come possiamo leggere tramite CB l’anime è stato annunciato nel corso di una livestream dedicata proprio al noto franchise e proprio lì abbiamo anche scoperto che Hoyoverse ha incaricato Ufotable di produrre l’anime in questione.

A quanto pare questo dovrebbe essere un progetto a lungo termine, e gli anime in produzione saranno numerosi data anche la storia longeva del gioco. Nel corso del tempo ha acquisito sempre più pubblico e ovviamente non poteva esimersi da una trasposizione anime dedicata.

Genshin Impact ha finalmente una sua serie TV e la produzione ha anche condiviso un filmato della durata di tre minuti sul Twitter ufficiale per festeggiare l’annuncio: come sempre potete vederlo in calce.

Genshin Impact: l’anime di Ufotable è stato annunciato ufficialmente!

Da come potete vedere sono stati mostrati alcuni succosi dettagli dell’anime in questione, un’anime veramente atteso da tantissimi milioni di videogiocatori. Nella clip assistiamo ad alcuni render del prodotto che mostrani alcuni paesaggi davvero mozzafiato, insieme alla flora e la sua fauna.

Verso la fine riusciamo ad assietere anche ad alcune sequenze animate dove vengono presentati alcuni personaggi presenti nella storia originale. Non esiste ancora una data di uscita ovviamente, dato che da come possiamo vedere l’anime è attualmente in lavorazione.

Inoltre non sappiamo neanche la trama e non sappiamo se il tutto sarà una storia originale o sarà estrapolata dalla lore del gioco; solo il tempo potrà donarci una risposta efficace. Intanto possiamo solo sperare e ammirare le immagini appena pubblicate, che esaudiscono il desiderio di tutti gli utenti intorno al titolo.

Genshin Impact è molto noto nel settore videoludico e l’enorme pubblico dietro ha chiesto a gran voce una trasposizione animata, visto anche il suo design ispirato al mondo dell’animazione nipponica. Non ci resta che attendere quindi altre novità e intanto vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito.

Fonte CB – Twitter ufficiale