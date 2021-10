Arcane – il 1° episodio in co-streaming libero su Twitch

Arcane, la serie animata basata su League of Legends, debutterà su Netflix il 7 Novembre 2021.

Riot Games ha annunciato che il primo episodio della serie potrà essere potrà essere trasmesso in co-streaming libero su Twitch:

Il giorno della Premiere Mondiale, domenica 7 novembre 2021, sarà il momento migliore per i fan provenienti dall’Europa e dalla Russia per vivere Arcane per la prima volta, insieme.

Dato che il primo episodio verrà trasmesso alle 3:00 del mattino orario italiano, i giocatori e i fan potranno godersi una seconda trasmissione su Twitch alle 11:00 della domenica mattina.

I Fan che si connetteranno riceveranno dei Twitch Drop contenenti ricompense di gioco esclusive per i titoli Riot.

Inoltre, giocatori e fan di tutto il mondo potranno anche seguire l’evento per la prima globale organizzato nella sede principale di Riot Games a Los Angeles.

Pensato per un pubblico internazionale, l’evento ospiterà una passerella per i media e gli streamer da ogni angolo del pianeta, che potranno entrare in contatto con le proprie community

La prima globale verrà trasmessa da streamer e influencer a rappresentanza di oltre 30 paesi e potrà essere ritrasmessa liberamente in streaming, in modo che tutti i fan possano festeggiare in diretta il debutto di Arcane assieme alle proprie community

I fan che si collegheranno al co-streaming su Twitch riceveranno dei Twitch Drop, ovvero ricompense di gioco esclusive per i titoli Riot