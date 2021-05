Arcane – teaser e periodo di uscita della serie animata Netflix di League of Legends

Arcane è il titolo della nuova serie animata basata sul mondo di League of Legends, annunciata da Riot Games e Netflix.

La serie animata viene così presentata:

Dagli ideatori di League of Legends arriva la nuova serie animata Arcane. La storia, ambientata nell’utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun, svela le origini di due campioni iconici del gioco e la lotta al potere che li dividerà. In arrivo su Netflix in autunno 2021.

La serie animata, prodotta in collaborazione con Fortiche Productions, debutterà questo Autunno in esclusiva streaming su Netflix; in apertura il teaser video di annuncio.

Arcane – il commento dei produttori

Dominique Bazay, direttore delle serie originali di Netflix, ha dichiarato:

League of Legends ha da sempre coinvolto un enorme fandom a livello globale, siamo entusiasti di poter produrre la prima serie televisiva incentrata su questo universo, la serie Arcane, sarà una corsa emozionante e visivamente spettacolare che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Shauna Spenley, President of Global Entertainment di Riot Games, ha dichiarato:

Arcane è una lettera d’amore per i nostri fan e giocatori, che da sempre ci chiedono nuove esperienze cinematografiche che esplorino più in profondità le ambientazioni e i campioni di League of Legends. Netflix, grazie alla sua incredibile forza e capillarità a livello globale, è in grado di realizzare contenuti di altissima qualità, ed è quindi il partner perfetto per portare a termine il nostro obiettivo, e portare Arcane verso i giocatori di tutto il mondo.

